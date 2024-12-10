叙利亚新当权者朱拉尼是何许人？

朱拉尼领导下的沙姆解放组织HTS推翻了阿萨德政权。那么，朱拉尼是何许人？他对叙利亚未来政局又有哪些计划？

（德国之声中文网）直到几周前，恐怕在叙利亚境外，还鲜少有人知道朱拉尼（ Mohammad al-Dschulani）这个名字。而现如今，朱拉尼已经是占据世界各大媒体头版的新闻人物。朱拉尼是叙利亚沙姆解放组织HTS（ Hajat Tahrir al-Scham）的领导人。周日，朱拉尼领导下的武装力量已经攻占了首都大马士革，并迫使独裁者阿萨德仓皇出逃。尽管十一月底以来，参与战斗的武装组织有很多，但朱拉尼及其率领的HTS民兵显然是主导力量。

朱拉尼以胜利者的姿态攻入大马士革，并在著名的倭马亚大清真寺举行了盛大的庆功仪式。他宣布，在阿萨德以暴力手段镇压抗议运动，并引发叙利亚内战13年之后，大马士革终于获得了解放。来自俄罗斯媒体的消息称，阿萨德及其家人已经逃往莫斯科。

摘掉头巾 穿上军装

多年以来，朱拉尼一直在秘密行动。现在他突然开始公开露面，并接受各大国际媒体的采访。除此之外，朱拉尼的外表也发生了变化。2011年，叙利亚刚开始内战的时候，朱拉尼还戴着圣战民兵的头巾，不过，近来朱拉尼佩戴圣战头巾的次数越来越少，身着军服军帽的情况倒是越来越多。

阿萨德家族在叙利亚几十年的统治瞬间垮台，据称阿萨德本人已逃往莫斯科。 图像来源: Mohammed Al-Rifai/AFP/Getty Images

朱拉尼原名艾哈迈德·色拉（ Ahmed al-Scharaa），据媒体报道，他八十年代初出生于沙特阿拉伯。BBC报道称，直到1989年，他的父亲一直是沙特阿拉伯的一名工程师。也就是在这一年，他们一家搬到大马士革，居住在市内一个富人区里。据称，他的父亲是阿萨德的反对者，并在叙利亚度过了很多年的牢狱生活，直到后来流亡海外。

有报道称，2001年的“911”恐怖袭击发生之后，朱拉尼对基地组织发生了兴趣，于是，他在2003年前往伊拉克，并在当地加入了基地组织，后来也因此被监禁了五年。

不向西方提供攻击理由

2011年，朱拉尼返回叙利亚，并成为“努斯拉阵线”（Al-Nusra-Front）的领导人，该组织是基地组织在叙利亚的分支机构，也是沙姆解放组织HTS的前身。2015年，朱拉尼曾宣称，他的组织同“伊斯兰国”的不同之处在于，他们并没有对西方发动袭击的计划。他还曾表示，推翻了阿萨德政权之后，他不会对阿萨德家族所属的阿拉维少数民族采取报复行动。朱拉尼与基地组织宣布断交时曾表示，他之所以采取这一步骤，是不想给西方对其组织发动袭击提供理由。

2017年1月，朱拉尼软硬兼施收编了叙利亚西北部的一些伊斯兰武装团伙，并让他们加入了沙姆解放组织HTS。这样一来，HTS就控制了伊德利卜省的大部分地区。在HTS控制区，朱拉尼建立起了民事管理机构，并逐渐形成了国中之国的局面。

与此同时，对其反对者，朱拉尼则采取了严厉的打击行动。在这一时期，不断有人权组织和HTS控制区内的民众指责朱拉尼以残暴手段打击反对派人士。联合国甚至将这类清除异己的行动定性为战争罪行。

尽管同基地组织分道扬镳，组织名称也发生了变化，但HTS还是被联合国、美国、英国以及其他一些国家定性为恐怖主义组织。

朱拉尼下一步有何计划？

现在，朱拉尼已经成了全世界关注的焦点。华盛顿中东研究所的叙利亚问题专家多尔塞（ James Dorsey）对德国之声表示，朱拉尼迄今为止并没有对少数民族使用暴力，“这无疑是一个令人充满希望的信号”。不过，德国驻叙利亚前大使莱尼克（ Andreas Reinicke）则并没有这么乐观。他对天主教新闻社表示，HTS的意识形态根基依旧来自基地组织，因此，叙利亚基督徒以及库尔德少数民族的未来仍充满了危险。

身着军服的朱拉尼正在接受媒体采访。 图像来源: Balkis Press/ABACA/Imago Images

过去几年以来，朱拉尼为了改善形象，曾在2023年地震后参观过难民营，并发起和监管救助措施。现在，朱拉尼对阿列颇的居民承诺，绝对不会使用暴力。目前，阿列颇城内仍生活着大约两万名基督徒，更多的基督徒则已在过去几年当中逃离该市。除此之外，朱拉尼还要求手下武装人员，保障控制区内的安全。

“世纪国际”政治研究所的伦德（Aron Lund）对法新社表示，至少在现在看来，这是一个好的政治举措。“在当地以及国际层面上引发的恐慌情绪越低，朱拉尼表现得越像一位负责任的政治家，而不是圣战极端分子的暴虐做派，那他面临的困难就会越少。但他是一位正派的政治家吗？当然不是。”伦德在谈到朱拉尼现在的所作所为时说到：“这是目前最明智的言行。”

据BBC报道，HTS采取的是“温和派圣战”战略，比其他严守意识形态的圣战组织更为务实。朱拉尼的所作所为也许可以说明，“伊斯兰国”和基地组织正在失去影响力，因为他们的做法过于低效，而且也难以长期坚持。

德法表达合作意愿

德国总理肖尔茨和法国总统马克龙已经表示，他们愿意同叙利亚的新当权者开展合作。德国政府发言人表示，德国总理肖尔茨和法国总统马克龙一致认为，这种合作必须建立在尊重人权和保护少数民族以及宗教少数派的基础之上。肖尔茨和马克龙通话中还强调，叙利亚的领土完整和主权必须得到保障，欧盟也需要加强在叙利亚的参与。

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