叙利亚政局突变 国际社会如此反应

叙利亚总统阿萨德政权倒台后，其亲密盟友俄罗斯和伊朗以及“战略伙伴”中国如何反应？邻国土耳其、欧美国家以及联合国又有何种表态？

（德国之声中文网）叙利亚反对派周日（12月8日）宣布接管首都大马士革，推翻总统巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）政权。俄罗斯外交部表示，叙利亚总统阿萨德在与多方叙利亚冲突参与者谈判后决定辞去总统职务，并已离开叙利亚，阿萨德曾指示要和平移交权力，俄罗斯未参与谈判。俄外交部在声明中并未说明阿萨德目前的下落。

俄罗斯外交部声明同时指出，俄罗斯在叙利亚的军事基地已进入高度戒备状态，但目前没有面临严重威胁。声明还表示，莫斯科正在与所有叙利亚反对派组织保持联系，并敦促各方避免暴力。

伊朗大使馆遭冲击

阿萨德政权垮台，叙利亚的另一个亲密盟友伊朗驻大马士革的大使馆遭到反对派武装组织冲击。伊朗国家电视台报道了这一消息，并指出，该组织与目前控制（大部分）叙利亚的反对派组织不同。伊朗国家电视台指的后者是领导反对派推进的伊斯兰主义武装组织沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham，简称HTS）。

伊朗外交部发言人埃斯马伊尔·巴盖伊（Esmaeil Baghaei）周日表示，伊朗外交官在遭到任何袭击之前的清晨就已撤离大使馆。伊朗外交部还强调，德黑兰将不遗余力帮助叙利亚建立安全与稳定，并补充说，伊朗和叙利亚两国人民之间长期友好的关系有望继续保持。

伊朗驻大马士革的大使馆遭到反对派武装组织破坏 图像来源: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images

中方：希望叙利亚尽快恢复稳定

法新社指出，虽然近年来，俄罗斯和伊朗是叙利亚最坚定的支持者，但中国与叙利亚的关系也在不断加强。

中国外交部周日表示：“中方密切关注叙利亚局势发展，希望叙利亚尽快恢复稳定。中国政府已积极协助有意愿的中国公民安全有序离叙，同在叙留守中国公民保持联系并做好安全指导。”

中国外交部的发言人继续指出：“我们敦促叙利亚有关方面采取切实举措，确保中国在叙机构和人员安全。当前，中国驻叙利亚使馆仍在坚守，我们将继续为有需要的中国公民全力提供协助。”

自2011年叙利亚内战爆发以来，阿萨德访问的中东以外国家中，中国是为数不多的几个之一。在2023年访华期间，阿萨德和中国国家主席习近平宣布两国建立“战略伙伴关系”。随着反对派攻势席卷全国，中国驻大马士革大使馆本周四发出紧急通知，建议中国公民“尽快”离开叙利亚。

在2023年访华期间，阿萨德和中国国家主席习近平举行会晤。 图像来源: SANA/REUTERS

美国候任总统表态

针对叙利亚的最新局势，美国白宫在一份声明中表示：“拜登总统和他的团队正在密切关注叙利亚发生的非同寻常事件，并与地区伙伴保持持续联系。”

美国国防部中东事务助理防长沙皮罗（Daniel Shapiro）周日在巴林的“麦纳麦对话”安全会议上表示：“美国将继续保持在叙利亚东部的存在，并采取必要措施防止‘伊斯兰国’的死灰复燃。”

美国候任总统特朗普则在其自创的互联网平台Truth Social上发文表示：“阿萨德已经倒台。他逃离了自己的国家。他的保护者俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯，在普京的领导下，已不再愿意保护他。”

特朗普还写道，俄罗斯和伊朗现在都处于虚弱状态，一个是因为乌克兰和糟糕的经济，另一个因为以色列的军事成功。他还提到：“泽连斯基和乌克兰希望通过谈判结束这种疯狂的局面。”最后他还点名中国：“中国可以提供帮助。全世界都在等待！”

叙利亚内战自2011年开始，而在今年11月27日，伊斯兰主义武装组织沙姆解放组织对总统阿萨德领导的政府军发起了突然袭击。 图像来源: Mahmoud Hasano/REUTERS

土耳其：叙利亚国家控制权“正在易手"

就在叙利亚反对派控制首都大马士革的前一天，俄罗斯、土耳其和伊朗三国外长于卡塔尔首都多哈举行会谈，商讨叙利亚局势，呼吁尽快结束叙利亚战事。土耳其外长费丹周日表示：“阿萨德政权已经垮台，国家控制权正在易手”。“这并非一夜之间发生的。在过去13年里，这个国家一直处于动荡之中”，费丹补充道，他指的是2011年开始的叙利亚内战。土耳其虽然没有直接参与，但一直支持各种反对派运动，并对反对派在叙利亚的快速推进持支持态度。

自2017年以来，土耳其、伊朗和俄罗斯一直是所谓“阿斯塔纳进程”的合作伙伴，该进程旨在结束叙利亚内战。2020年在俄罗斯和土耳其的斡旋下，叙利亚的冲突方基本达成停火协议。但是上月底叙利亚反政府武装发起的突然攻势彻底打破了这一相对平静的局面。

费丹周日还指出，国际和地区各方应确保叙利亚政权的平稳过渡。他说，新政府“不应对邻国构成威胁，相反，新的叙利亚将解决现有问题，消除威胁”。土耳其与叙利亚共享900公里的边界，目前收容了近300万叙利亚难民。费丹表示，在阿萨德政府垮台后，“数百万被迫离开家园的叙利亚人可以返回自己的祖国”，并补充说现在是“团结和重建国家的时候了”。

阿萨德政权倒台后，叙利亚民众走上街头庆祝。 图像来源: Louai Beshara/AFP

德外长：叙利亚不能落入其他极端分子手中

欧盟成员国中，接纳叙利亚难民人数最多的是德国。德国外交部长贝尔伯克表示理解叙利亚人民在阿萨德政权倒台感到欣慰，但警告称：“该国现在不能落入其他极端分子手中”。

贝尔伯克在其办公室周日通过邮件发布的声明中指出：“在内战中，有数十万叙利亚人丧生，数百万人流离失所。阿萨德曾对自己的人民实施杀戮、酷刑，并使用毒气。他必须最终为此承担责任。”贝尔伯克还“呼吁冲突各方履行其对所有叙利亚人的责任”。

法国表示欢迎

法国对叙利亚总统阿萨德统治的终结表示欢迎。法国外交部周日表示，经过13年对本国人民极其残暴的镇压，阿萨德留下了一个人口大量流失的国家，叙利亚人民已经遭受了太多苦难。

与此同时，法国外交部呼吁实现一个和平的政治过渡，确保国家机构的保留，同时尊重叙利亚的主权、领土完整以及叙利亚人民的多样性。此外，法国外交部的声明还敦促所有叙利亚人团结一致，追求和解，拒绝一切形式的极端主义。

入籍德国的叙利亚难民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

联合国特使：展望新篇章

叙利亚问题特使佩德森（Geir Pedersen）在一份声明中表示，数百万叙利亚人表达了明确的愿望，希望建立稳定且包容的过渡安排。他敦促所有叙利亚人在重建社会的过程中优先考虑对话、团结，以及尊重国际人道主义法和人权。

佩德森坦言：“今天是叙利亚历史上的一个分水岭时刻——这个国家经历了近14年的持续苦难和难以言喻的损失……这一黑暗篇章留下了深深的伤痕，但今天我们怀着谨慎的希望展望新的篇章——一个为所有叙利亚人带来和平、和解、尊严和包容的新篇章。”

（综合报导）

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