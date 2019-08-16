叙利亚战火不断 中俄否决联合国决议

(德国之声中文网) 9月19日，联合国安理会有关叙利亚伊德利卜省的两项對立的停火决议案均遭到否決。

由德國、比利時和科威特起草的决议案呼吁该地区从周六开始停火，并且依照國際法律，進行反恐行動，保護普通民眾:「避免伊德利卜省从大马士革时间9月21傍晚开始便已经陷入灾难的人道主义局势进一步恶化。 」虽然该案获得安理会高达12个会员国的同意，却因为俄罗斯和中国否决而未获通过。

比利时、科威特与德国代表均认为这项决议不应该被否决，声称它是纯粹的人道主义措施。然而俄罗斯和中国却反对，并提出替代案。该替代案要求各派人士遵守国际法，并且坚持人们应该要能够取得必要的人道救助，停止针对平民与医护人员的攻击行为。 然而该案不但没有提及反恐行动，还主张针对「恐怖组织」发动的军事行动不需要受到停火决议的规范。 该案只有中国和俄罗斯投下同意票，有9个国家投下反对票，包括拥有否决权的常任理事国美国、英国与法国。 南非共和国、科特迪瓦共和国、赤道几内亚、印度尼西亚则投废票。 这项决议案最后因为没有达到最低同意票门坎而未获通过。

叙利亚的伊德利卜省目前由与基地组织有关联的激进组织沙姆解放组织(Hayat Tahrir al-Sham)控制。 叙利亚的阿萨尔(Bashar al-Assad)政权在俄罗斯支持下，对伊德利卜省发动了长达四个月的血腥攻击。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)在周三与红十字国际委员会主席毛雷尔(Peter Maurer)呼吁停止对伊德利卜省的空中与地面轰炸。

罗法/杨威廉(法新社、路透社、美联社)