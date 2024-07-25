叙利亚总统阿萨德在莫斯科会普京

据克里姆林宫发布的消息，叙利亚总统阿萨德本周三（7月24日）在莫斯科与俄罗斯总统普京举行会晤。阿萨德对中东地区冲突“升级”表示担忧。普京长期以来一直向阿萨德提供军事支持。

（德国之声中文网）俄罗斯电视台本周四播放了叙利亚总统阿萨德在克里姆林宫会见俄罗斯总统普京的视频。该视频几乎没有透露双方会谈的细节。

我们对这次会面了解多少？

这段由克里姆林宫发布的视频显示，普京似乎在向阿萨德询问他对中东冲突的看法。

"不幸的是，局势有升级的趋势，我们可以看到这一点。这也直接适用于叙利亚，"普京说。

据叙利亚国家通讯社SANA报道，阿萨德表示，两国都面临"艰难的挑战"，并设法克服了这些挑战。

"考虑到全世界和欧亚地区正在发生的所有事件，我们今天的会晤似乎非常重要，"阿萨德通过俄语翻译告诉普京。

叙利亚与土耳其可能恢复关系

克里姆林宫表示，普京和阿萨德的会晤是于周三举行德。尽管克里姆林宫没有透露会谈细节，但其中一个潜在讨论话题可能是大马士革与安卡拉之间恢复关系。

阿萨德和土耳其总统埃尔多安都已暗示准备恢复两国关系。2011年叙利亚内战爆发后，埃尔多安支持反叛力量对抗阿萨德。从那以后，两国关系一直处于断交状态。

最近，埃尔多安表示，只要阿萨德朝着改善与土耳其的关系迈出一步，土耳其也会相向而行。他还表示，让难民返回叙利亚是首要任务之一。

普京和阿萨德长期以来是盟友。克里姆林宫此前在叙利亚12年的内战中帮助阿萨德稳定政权。俄罗斯战士帮助阿萨德的军队夺回了大片领土，俄罗斯军队仍在叙利亚保留基地。两人最后一次见面是2023年3月在莫斯科。

（美联社、法新社、路透社）

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