叙利亚总统访华寻求摆脱孤立 习近平目的何在?

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德本周四抵达杭州。他将出席杭州亚运会开幕式，并于本周五与中国国家主席习近平举行会谈。此行是他自2004年以来再次访问中国，被认为是其政权残酷镇压反对派十多年后重返国际舞台的重要一步。
（德国之声中文网）当地时间9月21日中午，中国官媒新华社、中国新闻社等发布了"来华出席亚运会开幕式的叙利亚总统巴沙尔抵达杭州"的简短消息。中国央视新闻在发布相关消息时以"有朋自远方来 叙利亚总统抵达杭州"为标题，并在新浪微博上直播了"叙利亚总统到访迎宾仪式"，时长35分钟。视频画面上可以看到杭州萧山机场大雾弥漫，大约100名杭州大学生和小学生身着美丽的服饰组成整齐的迎宾队伍在毛毛细雨中等候。十几分钟后，巴沙尔·阿萨德总统一行乘坐的中国国际航空公司的飞机在雾中降落，巴沙尔·阿萨德和夫人走下悬梯，走上红地毯，受到中方官员的迎接。两名小学生向巴沙尔总统夫妇送上了鲜花，载歌载舞的迎宾队伍和杭州亚运会吉祥物人偶营造出欢乐的气氛。
据叙利亚总统办公室日9月19日发布的消息，巴沙尔·阿萨德率领的高级别代表团将到中国的数个城市参加一系列会议，并会与中国国家主席习近平会谈。代表团成员包括叙利亚外交和侨民部长、经济和外贸部长、总统事务部长等人。
9月21日，中国外交部发言人华春莹宣布：国家主席习近平将于9月22日至23日出席杭州第19届亚洲运动会开幕式，并为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。中方公布的来华出席开幕式的外国领导人包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。中国外交部发言人毛宁在9月21日的例行记者会上说，"巴沙尔总统本人高度重视发展中叙关系，此次是他就任总统以来第二次来华，习近平主席等中国领导人将同他举行会见，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。相信巴沙尔总统此访将进一步深化两国政治互信和各领域合作，推动两国关系再上新台阶。"据报道，习近平和巴沙尔·阿萨德的会晤将于本周五举行。
巴沙尔·阿萨德此次对中国的访问之所以引人注意，一个重要的原因就是自2011年叙利亚内战爆发后，他受到美国、欧洲、澳大利亚、加拿大和瑞士等西方国家的制裁，外交上处于孤立地位，仅访问过俄罗斯和本地区的伊朗、阿联酋、阿曼和沙特阿拉伯等四个国家。2004年，巴沙尔·阿萨德曾首次访问中国，并与时任国家主席的胡锦涛会面。那次访问使他成为1956年中叙两国建交以来首位访华的叙利亚总统。
谈到阿萨德与中国的关系，路透社在报道中写道，"阿萨德因残酷镇压2011年爆发的反政府示威而被其他国家孤立，但中国与叙利亚的主要盟友俄罗斯和伊朗一样，和阿萨德仍保持着这些关系。"中国至少八次否决了联合国谴责阿萨德政府、旨在结束长达十年之久的多方冲突的提议。对阿萨德政权实施多边制裁的努力未能在联合国安理会获得一致支持，因为中国和俄罗斯都是安理会成员。
叙利亚内战迄今造成近50万人丧生。联合国委托的调查人员称，俄罗斯的轰炸和伊朗支持的民兵要对叙利亚战争以来超过20万平民的死亡负责。不过，路透社也指出，"与伊朗和俄罗斯不同，中国没有直接支持阿萨德政权重新控制国家的努力"。
叙利亚于 2022 年加入中国的"一带一路"倡议，并于今年5月重返由22个国家组成的阿拉伯联盟。路透社认为，阿萨德此次中国之行为结束叙利亚政权十多年来在西方制裁下的外交孤立迈出了步伐，"与中国国家主席一起现身地区运动会应该会为叙利亚缓慢重返世界舞台增添更多合法性"。
叙利亚是一个规模相对较小的石油生产国，但对中国具有重要的战略意义，因其位于重要的产油国伊拉克、连接欧亚的土耳其和地区斡旋者约旦之间。俄罗斯卫星通讯社援引大马士革大学国际关系教授巴萨姆•阿布•阿卜杜拉称，"这次访问标志着叙中关系进入了一个全新阶段"，"两国有许多共同的原则，如反对美国霸权主义，而叙利亚在其中继续发挥作用"。此外，"叙利亚在美军撤出叙利亚领土的问题上需要中国的支持"，双方"可以建立经济关系的领域有很多"。他称，"如果说中国过去在这一问题上一直犹豫不决，那么今天，鉴于与美国的对抗日益加剧，以及美国企图通过在南中国海或中东建立联盟来封锁中国，那么中国将有必要采取更加果断的措施来捍卫自己的利益及其在中东的影响。"
路透社报道说，新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）认为，"在第三个任期内，习近平寻求公开挑战美国，所以我认为他愿意违反国际准则并招待像阿萨德这样的领导人并不奇怪。这会让中国在世界上进一步边缘化，但他不在乎这个。"
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在美国空袭后，德国总理默克尔、法国总统奥朗德称，叙利亚总统阿萨德是事件的“唯一责任人”。俄罗斯总统普京则控诉美国的空袭是“对主权国家的侵略”。相比之下，中国的表态则更为含糊。