叙利亚总统访华寻求摆脱孤立 习近平目的何在?

（德国之声中文网）当地时间9月21日中午，中国官媒新华社、中国新闻社等发布了"来华出席亚运会开幕式的叙利亚总统巴沙尔抵达杭州"的简短消息。中国央视新闻在发布相关消息时以"有朋自远方来 叙利亚总统抵达杭州"为标题，并在新浪微博上直播了"叙利亚总统到访迎宾仪式"，时长35分钟。视频画面上可以看到杭州萧山机场大雾弥漫，大约100名杭州大学生和小学生身着美丽的服饰组成整齐的迎宾队伍在毛毛细雨中等候。十几分钟后，巴沙尔·阿萨德总统一行乘坐的中国国际航空公司的飞机在雾中降落，巴沙尔·阿萨德和夫人走下悬梯，走上红地毯，受到中方官员的迎接。两名小学生向巴沙尔总统夫妇送上了鲜花，载歌载舞的迎宾队伍和杭州亚运会吉祥物人偶营造出欢乐的气氛。

将与习近平同框

据叙利亚总统办公室日9月19日发布的消息，巴沙尔·阿萨德率领的高级别代表团将到中国的数个城市参加一系列会议，并会与中国国家主席习近平会谈。代表团成员包括叙利亚外交和侨民部长、经济和外贸部长、总统事务部长等人。

9月21日，中国外交部发言人华春莹宣布：国家主席习近平将于9月22日至23日出席杭州第19届亚洲运动会开幕式，并为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。中方公布的来华出席开幕式的外国领导人包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。中国外交部发言人毛宁在9月21日的例行记者会上说，"巴沙尔总统本人高度重视发展中叙关系，此次是他就任总统以来第二次来华，习近平主席等中国领导人将同他举行会见，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。相信巴沙尔总统此访将进一步深化两国政治互信和各领域合作，推动两国关系再上新台阶。"据报道，习近平和巴沙尔·阿萨德的会晤将于本周五举行。

与中国的关系

巴沙尔·阿萨德此次对中国的访问之所以引人注意，一个重要的原因就是自2011年叙利亚内战爆发后，他受到美国、欧洲、澳大利亚、加拿大和瑞士等西方国家的制裁，外交上处于孤立地位，仅访问过俄罗斯和本地区的伊朗、阿联酋、阿曼和沙特阿拉伯等四个国家。2004年，巴沙尔·阿萨德曾首次访问中国，并与时任国家主席的胡锦涛会面。那次访问使他成为1956年中叙两国建交以来首位访华的叙利亚总统。

谈到阿萨德与中国的关系，路透社在报道中写道，"阿萨德因残酷镇压2011年爆发的反政府示威而被其他国家孤立，但中国与叙利亚的主要盟友俄罗斯和伊朗一样，和阿萨德仍保持着这些关系。"中国至少八次否决了联合国谴责阿萨德政府、旨在结束长达十年之久的多方冲突的提议。对阿萨德政权实施多边制裁的努力未能在联合国安理会获得一致支持，因为中国和俄罗斯都是安理会成员。

叙利亚内战迄今造成近50万人丧生。联合国委托的调查人员称，俄罗斯的轰炸和伊朗支持的民兵要对叙利亚战争以来超过20万平民的死亡负责。不过，路透社也指出，"与伊朗和俄罗斯不同，中国没有直接支持阿萨德政权重新控制国家的努力"。

叙利亚十年战争 在拉卡（Rakka）的破碎记忆 2019年，拉卡，一位妇女推着婴儿车穿过被摧毁的城市。摄影师哈马姆（Abood Hamam）说："2017年，我开始拍摄我的家乡。这里的每个角落都有我的回忆。他们摧毁了所有这一切。我的照片总有一天会成为历史文献。"

叙利亚十年战争 一幅画面，无尽伤痛 2020年，伊德利卜（Idlib）：两个儿子痛悼被炸死的母亲。战争开始时，摄影师阿尔赛义德（Ghaith Alsayed）本人只有17岁。他的兄弟也在一次爆炸中丧生。他说："当我拍下这张照片的时候，我兄弟被炸死时的所有恐怖感重现心中，我突然也哭了"。

叙利亚十年战争 迷失在瓦砾中 比尼什（Binish），2020年4月，一位妇女牵着她的女儿。在扎耶特（Mohannad Zayat）的照片中，她们犹如废墟荒漠中的渺小生物。她们想在一所被毁的学校里找到栖身之所。这是一个危险的避难所，但聊胜于无。附近的流离失所者营地，已无空置帐篷。

叙利亚十年战争 从弹坑里喝水 2013年6月，阿勒颇（Aleppo）：一处水管在一次袭击中被毁。这个男孩立刻从满满的弹坑里喝水。摄影师萨尔曼（Muzzafar Salman）："那时，有人说这照片不真实。还说，我该给孩子干净水。但我认为，要想改变现实，首先就要展示现实。"

叙利亚十年战争 逃离古塔（ Ghouta） 2018年3月，逃离古塔，一男子用行李箱装着孩子前往该通向自由之路的出口。摄影师萨纳迪基（Omar Sanadiki）写道："毕竟，叙利亚战争不仅改变了这个国家。它也改变了我们—— 如何看待人民，如何拍摄照片，以向世界传递人道主义信息。"

叙利亚十年战争 生存下去 坚持下去 2017年，大马士革郊区：穆罕默德（Umm Mohammed）和丈夫坐在被摧毁的房子里 —— 仿佛什么都没有发生。摄影师杜米（Sameer Al-Doumy）说："这个女人是我遇到的印象最深刻的人之一。她受重伤，不久之后，她丈夫也受了重伤。她留在家里照料丈夫。在我看来，她的韧性反映了叙利亚人的真实面貌。"

叙利亚十年战争 母亲痛悼儿子 2017年，达拉（Daraa）地区。这一年的开斋节没什么值得庆祝的。摄影师阿巴兹德（Mohamad Abazeed）讲述道："2017年，我陪同这名女子在开斋节第一天去看望她儿子的坟墓。其间，我自己也哭了，但我拭去眼泪，以便还能拍照。"

叙利亚十年战争 轮椅上的童年 2013年12月，大马士革。五岁的阿雅在轮椅上等侯父亲为她做饭。在去学校的路上，一发炮弹击中了她。她告诉说："那天我穿棕色的鞋子。先看到鞋子在空中飞过，然后看到，我的腿也跟着飞了起来。"

叙利亚十年战争 叙利亚特技演员 阿勒颇附近的卡弗尔诺兰镇（Kafr Nouran）。叙利亚田径运动员们把废墟变成了一个大胆的杂技训练场所。阿纳斯-阿尔卡布特利（Anas Alkharboutli）的照片显示：即使在混凝土废墟中，也能从事极限运动和特技运动。

叙利亚十年战争 希望有一个新的开始 2020年，停火协议签署后，这家人回到伊德利卜南部的家中。苏莱曼（Ali Haj Suleiman）拍这张照片时，心情很复杂："我为这些人能重返家乡感到高兴。同时又很伤感，因为我自己也流离失所——回不去了。"

叙利亚十年战争 古罗马遗产 这也是战火中的叙利亚：位于德拉地区的博斯拉古罗马圆形剧场，2018年被一场暴雨浸泡。（注：本图集中的所有照片均由联合国人道主义事务协调厅提供，但不能保证来自第三方信息的准确性。与它们的合作并不意味着联合国参与了照片的拍摄。） 作者: Friedel Taube, Gonan Cutanosky



叙利亚于 2022 年加入中国的"一带一路"倡议，并于今年5月重返由22个国家组成的阿拉伯联盟。路透社认为，阿萨德此次中国之行为结束叙利亚政权十多年来在西方制裁下的外交孤立迈出了步伐，"与中国国家主席一起现身地区运动会应该会为叙利亚缓慢重返世界舞台增添更多合法性"。

中国为何现在拉拢阿萨德

叙利亚是一个规模相对较小的石油生产国，但对中国具有重要的战略意义，因其位于重要的产油国伊拉克、连接欧亚的土耳其和地区斡旋者约旦之间。俄罗斯卫星通讯社援引大马士革大学国际关系教授巴萨姆•阿布•阿卜杜拉称，"这次访问标志着叙中关系进入了一个全新阶段"，"两国有许多共同的原则，如反对美国霸权主义，而叙利亚在其中继续发挥作用"。此外，"叙利亚在美军撤出叙利亚领土的问题上需要中国的支持"，双方"可以建立经济关系的领域有很多"。他称，"如果说中国过去在这一问题上一直犹豫不决，那么今天，鉴于与美国的对抗日益加剧，以及美国企图通过在南中国海或中东建立联盟来封锁中国，那么中国将有必要采取更加果断的措施来捍卫自己的利益及其在中东的影响。"

路透社报道说，新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）认为，"在第三个任期内，习近平寻求公开挑战美国，所以我认为他愿意违反国际准则并招待像阿萨德这样的领导人并不奇怪。这会让中国在世界上进一步边缘化，但他不在乎这个。"

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