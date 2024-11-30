叙利亚叛军重燃战火 俄军协同政府军轰炸阿勒颇

俄军战机自2016年以来首次轰炸了叙利城市亚阿勒颇。此前反叛武装出其不意地占领了该城市的大部分区域。这场战斗的爆发结束了叙利亚内战相对平静的一段时期。

（德国之声中文网）据战地观察组织和军事消息人士称，在叛军武装出其不意地攻占了阿勒颇的大部分地区后，俄罗斯和叙利亚战机周六（11月30日）对这座叙利亚第二大城市的郊区进行了轰炸。

位于英国的叙利亚人权观察组织表示，由伊斯兰激进组织沙姆解放阵线（ HTS）领导的反叛武装联盟已深入城市腹地。

叙利亚军方消息人士称，自周三以来，叛军横扫该地区，导致约14,000人被迫离家。据联合国统计，俄叙联军对周边城镇和村庄也进行了空袭。

自2015年9月以来，俄罗斯军队一直与效忠叙利亚总统阿萨德的部队合作作战，以平息政府对2011年以和平民主为诉求的抗议活动进行镇压之后爆发的多方叛乱。

战斗发生重大升级

此次战斗爆发之前，叙利亚内战被普遍认为已基本得到遏制。

近年来，阿萨德在俄罗斯和伊朗盟友的帮助下，成功将全国约三分之二的领土重新纳入政府控制，阿勒颇西南的伊德利卜是反叛武装的最后一个据点。

根据叙利亚人权观察组织主任拉米·阿卜杜勒·拉赫曼（Rami Abdel Rahman）的说法，叛军在几乎没有遭遇政府军抵抗的情况下占领了阿勒颇的大部分地区。据报道，政府军已撤退至郊区。

"没有发生任何战斗，没有一声枪响，因为政府军不战而退，"他告诉法新社。

该组织称，战斗已造成301人死亡，其中包括28名平民。

叙利亚军方周六宣布进行了"临时部队撤退"，以准备反攻，并表示在过去几天中，阿勒颇和伊德利卜的战斗中已有数十名士兵阵亡。

声明中称，"武装恐怖组织"已占领阿勒颇部分地区。

入籍德国的叙利亚难民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

叛军发动突袭的原因

反叛武装表示，此番进攻是对政府军最近炮击平民区的回应。

沙姆解放阵线被认为是叙利亚西北部最强大的武装民兵组织之一，由基地组织前叙利亚分部领导。该组织控制着伊德利卜的大部分区域，以及邻近的阿勒颇、哈马和拉塔基亚部分地区。

（法新社、美联社、德新社）

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