叙利亚叛军称已推进至大马士革郊区

据叙利亚反对派人士和叛军指挥官表示，反叛武装周六已经攻至大马士革郊区。与此同时，叙利亚总统府驳斥了有关阿萨德已不在首都的传言。

（德国之声中文网）反对派活动人士和一名叛军指挥官周六表示，叙利亚叛军已抵达大马士革郊区，这是他们迅速推进的攻势的一部分，期间他们已经占领了叙利亚的一些重要城市。

总部位于英国的叙利亚人权观察组织负责人拉米·阿卜杜拉赫曼(Rami Abdurrahman)表示，叙利亚叛军目前活跃在大马士革郊区的马达米耶(Maadamiyah)、贾拉玛纳(Jaramana)和达拉亚(Daraya)。

抵达霍姆斯的叛军武装人员 图像来源: Mahmoud Hasano/REUTERS

此外，他补充说，周六反对派武装也正从叙利亚东部向大马士革郊区哈拉斯塔(Harasta)推进。

一名叛军指挥官哈桑·阿卜杜勒·加尼（Hassan Abdul-Ghani）在 Telegram 上发文称，反对派武装已开始实施攻势的“最后阶段”，即包围大马士革。他补充说，叛军正从叙利亚南部向大马士革推进。

与此同时，叙利亚总统府在一份声明中驳斥了总统阿萨德已经逃离大马士革的传言。声明称：“我们确认，叙利亚总统正在大马士革履行其工作和国家及宪法职责。”

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（德新社等）

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