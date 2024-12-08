叙利亚记者奥萨马·穆罕默德（Ossama Muhammad）向德国之声表示，在阿萨德总统政权明显垮台后，他的国家到处洋溢着欢乐的氛围。也有当地居民表示，他们“既高兴又谨慎”，因为“不知道接下来会发生什么”。