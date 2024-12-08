叙利亚变天 阿萨德政府倒台
叙利亚反对派武装周日（12月8日）宣布推翻总统阿萨德政权，在一场闪电战中终结了长达50年的阿萨德家族的统治。叙利亚总理贾拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）也已表达移交合作意愿。
叙利亚反对派人员进入总统府
德新社周日报道称，叙利亚反政府武装似乎没有遇到任何抵抗就进入了总统府区域。报道补充说，有来自总统府的消息称，政府工作人员和安保部队已撤离大楼。
总统阿萨德去向不明
叙利亚政府垮台后，一名叙利亚反对派武装人员坐在大马士革总统府的一间办公室内留影。据叙利亚官员证实，阿萨德于周日凌晨离开了首都大马士革，去向不明。
民众欢庆
叙利亚记者奥萨马·穆罕默德（Ossama Muhammad）向德国之声表示，在阿萨德总统政权明显垮台后，他的国家到处洋溢着欢乐的氛围。也有当地居民表示，他们“既高兴又谨慎”，因为“不知道接下来会发生什么”。
叙利亚反对派：释放所有政府监狱囚犯
叙利亚反政府武装周日还宣布，已释放所有“遭到不公平拘押”的囚犯，并表示："我们与叙利亚人民一起庆祝释放我们的囚犯、打破他们的枷锁。”图为哈马（Hama）监狱内部。
阿萨德家族54年统治落幕
叙利亚反对派接管首都大马士革，标志着54年的阿萨德王朝的结束。叙利亚总统巴沙尔·阿萨德（Baschar al-Assad）的父亲、前总统哈菲兹·阿萨德（Hafez al-Assad） 的雕像被推倒。
叙利亚内战战火重燃
叙利亚内战自2011年开始，而在今年11月27日，伊斯兰主义武装组织沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham，简称HTS）对总统阿萨德领导的政府军发起了突然袭击。结束了叙利亚内战相对平静的四年时间。
闪电攻势
在短时间内，叙利亚反政府武装几乎未遇抵抗地控制了包括阿勒颇(Aleppo)和哈马（Hama）在内的多个地区。本周六反政府武装刚刚占领了战略要地霍姆斯（Homs），并于周日控制了首都大马士革。
叙总理：准备好与人民选择的任何领导人合作
叙利亚总理穆罕默德·加齐·贾拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）在接受阿拉比亚电视台（Al Arabiya）采访时表示，他已经与反对派领导人阿布·穆罕默德·古拉尼（Abu Mohammed al-Golani，图右）取得联系，讨论如何管理当前的过渡期。贾拉利周日还在脸书上发布视频讲话，表示愿意与人民选择的任何领导人合作，并支持任何权力移交进程。