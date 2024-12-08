叙利亚反对派：已推翻阿萨德政权

叙利亚反对派宣布终结了总统阿萨德长达24年的统治，已释放所有遭到不公平拘押的囚犯。据战争监测组织和媒体报道称，阿萨德已经离开该国。

（德国之声中文网）据路透社周日（12月8日）报道，叙利亚反政府武装当天在国家电视台上宣布已推翻总统阿萨德政权，由此终结了阿萨德长达24年的统治。叙利亚反对派还表示，已释放所有遭到不公平拘押的囚犯。

一名叙利亚军官向路透社透露，叙利亚军方指挥部周日已通知军官们阿萨德政权已经结束。但叙利亚军队随后表示，他们仍在继续在重要城市哈马（Hama）、霍姆斯（Homs）以及德拉（Deraa）乡村地区对“恐怖组织“进行军事行动。

据路透社援引阿拉比亚电视台（Al Arabiya）的采访报道，叙利亚总理穆罕默德·加齐·贾拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）呼吁在叙利亚举行自由选举，让人民选择他们的领导人。贾拉利在采访中补充说，他已经与反对派领导人阿布·穆罕默德·古拉尼（Abu Mohammed al-Golani）取得联系，讨论如何管理当前的过渡期。

周日，社交媒体上流传着多个视频，声称显示叙利亚反政府武装已进入大马士革的总统府。

德新社报道称，反政府武装似乎没有遇到任何抵抗就进入了总统府区域。报道补充说，有来自总统府的消息称，政府工作人员和安保部队已撤离大楼。

另据美联社报道，其他视频显示叙利亚民众正在涌入这座被称为“人民宫”的总统府，一些人抱着成堆的盘子和其他家用物品离开。

叙利亚记者奥萨马·穆罕默德（Ossama Muhammad）向德国之声表示，在阿萨德总统政权明显垮台后，他的国家到处洋溢着欢乐的气氛。

据两名高级军官向路透社透露，阿萨德于周日早些时候从大马士革飞往不明目的地。反政府武装表示，他们已进入首都，没有发现军队部署的迹象。

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