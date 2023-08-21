 叙利亚化武袭击10周年：「我们永不会遗忘」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2023

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时政风云

叙利亚化武袭击10周年：「我们永不会遗忘」

十年前，叙利亚古塔遭到毒气袭击导致大量平民丧生，但迄今没人因此被究责。许多人认为，叙利亚总统阿萨德是幕后黑手。叙利亚民间社会正努力伸张正义。

2013年8月21日，叙利亚古塔遭到化武袭击，造成可能多达1500人死亡

2013年8月21日，叙利亚古塔遭到化武袭击，造成可能多达1500人死亡

（德国之声中文网）2013年8月21日凌晨发生的恐怖事件，十年后许多叙利亚人仍记忆犹新。

「我们多数人都还醒着，因为天气太热无法入睡。」现年30岁的阿拉·马赫祖米（Alaa Makhzoumi）回忆道。「我们在屋顶上享受着夜晚。」

凌晨2时30分左右，叙利亚首都大马士革郊外的古塔（Ghouta）遭遇了致命化学武器袭击。当时古塔主要由叙利亚反对派武装控制。

「我们听到爆炸声时，以为只是普通的炮击，」马赫祖米说。她的丈夫是一名医生，立即离开家去查看是否有人需要帮助。

「但随后街道上绝望的尖叫声越来越大，呼吸变得越来越困难。」他们一家用湿布捂住脸。「我们担心这可能是化学袭击。虽然我们对此一无所知，但我们还是待在靠近窗户的地方。」

决定用湿布捂住口鼻而且不是前往地下室躲藏，可能是他们生还的关键。

当晚在古塔东部值夜班的护理人员萨菲亚（Abdal-Rahman Saifiya）对德国之声表示：「过去为了躲避定期的轰炸，许多家庭会躲到地下室。但这一次，所有进入地下室的人都死了。很多人到死都不知道是被什么武器杀死的。」

2013年8月21日古塔遭到化学袭击，导致儿童在内的大量平民死亡

2013年8月21日古塔遭到化学袭击，导致儿童在内的大量平民死亡

根据各种调查和消息来源，包括许多儿童在内，约有480到1500人在睡梦中死亡或在其他地方窒息。

袭击使用的是沙林毒气

联合国特派团的调查在袭击发生一个月后证实，该次袭击使用的是毒性最强的化学制剂之一沙林毒气。

联合国报告写道：「我们收集到的环境、化学和医学样本提供了明确而且令人信服的证据，证明使用了含有神经毒剂沙林的地对地火箭。」

沙林毒气比空气重，会向低处扩散，这也是许多逃往地下室避难者丧命的原因。

这起袭击发生在叙利亚内战爆发两年后。在这场内战中，总统阿萨德领导的政府军与其他反对派武装之间冲突不断。

国际非政府组织人权观察（HRW）发布的一份综合报告得出的结论是，「有关这些袭击中使用的火箭弹和发射器类型的证据强烈表明，这些都是已知而且记录在案，只有叙利亚政府军持有并使用的武器系统。」

人权观察的报告还指出，叙利亚反对派武装并不持有「袭击中使用的140毫米和330毫米口径火箭或相关发射器」。

尽管医护人员立即实施救助，仍有许多儿童罹难

尽管医护人员立即实施救助，仍有许多儿童罹难

阿萨德在接受阿拉伯叙利亚通讯社（SANA）采访时表示：「这完全违背了基本逻辑。」他驳斥所有指控，并将矛头指向反对派势力。

时任叙利亚信息部长祖阿比（Omran al-Zoubi ）甚至称，「一切都是荒谬、 粗浅、不合逻辑和捏造的」。

但事实是这些指控并不乏证据，多个非政府组织也创建了大型数据库。

叙利亚档案馆的法律顾问麦卡沃伊（Libby McAvoy）对德国之声表示:「对古塔的袭击，是叙利亚档案馆迄今调查过的记录最详尽的事件。」叙利亚档案馆是一个利用社交媒体内容等开源资料记录暴行的项目。

「在最初的24小时内，几乎实时上传了近300份材料，约占我们发现的记录此次攻击的资料的半数。」

尽管自1925年起国际法就禁用化学武器，但叙利亚人权网路发现，自2012年以来，叙利亚境内至少发生过222起化学袭击事件。

但过去十年间，阿萨德及其俄罗斯盟友未曾改变过立场，仍继续坚持反对派应对此负责。 

阿萨德否认所有指控，并将矛头指向反对派势力

阿萨德否认所有指控，并将矛头指向反对派势力

「阿萨德希望世界最终会忘记追究责任」

伦敦大学亚非学院中东研究所所长丽娜·哈提卜（Lina Khatib）「阿萨德正采取伺机而动的策略，希望世界最终会忘记追究责任，并最终接受他作为叙利亚合法领导人重返国际社会。」

「即使和平进程的政治轨道陷入停滞，继续追究阿萨德暴行的责任仍至关重要」，哈提卜说。

大马士革近郊关于毒气袭击事件的涂鸦

大马士革近郊关于毒气袭击事件的涂鸦

欧洲外交关系委员会的中东问题研究院佩蒂略（Kelly Petillo）认为，目前看来，时间似乎对阿萨德有利。尽管阿萨德因被指控战争罪暂时受到地区和国际孤立，但他正越来越多地被国际社会和阿拉伯国家重新接受。

总部设于美国的非政府组织「叙利亚运动」（The Syria Campaign）执行主任莱拉·琪琪（Laila Kiki）在十周年纪念日前发表的声明中表示，若不追究责任，我们担心叙利亚和其他地方的大规模暴行会重演。

对于生还者马赫祖米而言，过去十年并未消除她所经历的创伤，尽管他们一家人最终在袭击发生三年后抵达土耳其。「我们永远不会忘记儿童垂死的景象。」

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