一对情侣 两场战争

那张和默克尔的自拍让阿纳斯（Anas Modamani）为人熟知。他逃离了叙利亚战争，在柏林建立了新生活，还坠入爱河。他的爱人叫安娜（Anna Yarysh），来自乌克兰。她从未想过战争也会发生在自己身上。