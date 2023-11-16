叙利亚的反政府示威活动于2011年1月26日开始并于3月15日升级，随后反政府示威活动演变成了武装冲突。

截至目前，根据联合国的不完全统计，叙利亚内战共导致１０多万人丧生，联合国有关部门已经停止继续统计死者人数。叙利亚反政府重镇地区处于被包围状态，当地民众没有获得食品药品的渠道。国际社会和救援组织很难进入叙利亚内战激烈的地区进行救助。大批叙利亚难民涌向周边国家或在欧美国家申请避难。