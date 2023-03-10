叙利亚内战以来 伊朗总统首访大马士革

（德国之声中文网）自2011年3月叙利亚反政府抗议演变成内战以来，德黑兰一直是阿萨德政府的主要支持者，并且试图根据自己的利益左右邻国的局势。

伊朗从中东各地派出了数十名军事顾问和数千名由伊朗支持的战斗人员，为阿萨德政府作战。在俄罗斯和伊朗的帮助下，叙利亚政府军近几年控制了该国大部分地区。

在接受泛阿拉伯电视台Al-Mayadeen采访时，伊朗总统莱希呼吁展开重建工作，并呼吁逃离叙利亚的难民回国。

莱希正率领一个高级别政治和经济代表团对叙利亚进行为期两日的访问。本周三（5月3日），叙利亚经济部长哈利勒（Samer al-Khalil）在大马士革国际机场欢迎莱希到访。

叙利亚官媒报道，莱希在会面时对叙利亚总统阿萨德表示："叙利亚政府和人民经历了巨大的困难。"

"今天，我们可以说你们已经克服了所有这些问题，尽管受到威胁和制裁，你们还是取得了胜利。"

叙利亚十年战争 在拉卡（Rakka）的破碎记忆 2019年，拉卡，一位妇女推着婴儿车穿过被摧毁的城市。摄影师哈马姆（Abood Hamam）说："2017年，我开始拍摄我的家乡。这里的每个角落都有我的回忆。他们摧毁了所有这一切。我的照片总有一天会成为历史文献。"

叙利亚十年战争 一幅画面，无尽伤痛 2020年，伊德利卜（Idlib）：两个儿子痛悼被炸死的母亲。战争开始时，摄影师阿尔赛义德（Ghaith Alsayed）本人只有17岁。他的兄弟也在一次爆炸中丧生。他说："当我拍下这张照片的时候，我兄弟被炸死时的所有恐怖感重现心中，我突然也哭了"。

叙利亚十年战争 迷失在瓦砾中 比尼什（Binish），2020年4月，一位妇女牵着她的女儿。在扎耶特（Mohannad Zayat）的照片中，她们犹如废墟荒漠中的渺小生物。她们想在一所被毁的学校里找到栖身之所。这是一个危险的避难所，但聊胜于无。附近的流离失所者营地，已无空置帐篷。

叙利亚十年战争 从弹坑里喝水 2013年6月，阿勒颇（Aleppo）：一处水管在一次袭击中被毁。这个男孩立刻从满满的弹坑里喝水。摄影师萨尔曼（Muzzafar Salman）："那时，有人说这照片不真实。还说，我该给孩子干净水。但我认为，要想改变现实，首先就要展示现实。"

叙利亚十年战争 逃离古塔（ Ghouta） 2018年3月，逃离古塔，一男子用行李箱装着孩子前往该通向自由之路的出口。摄影师萨纳迪基（Omar Sanadiki）写道："毕竟，叙利亚战争不仅改变了这个国家。它也改变了我们—— 如何看待人民，如何拍摄照片，以向世界传递人道主义信息。"

叙利亚十年战争 生存下去 坚持下去 2017年，大马士革郊区：穆罕默德（Umm Mohammed）和丈夫坐在被摧毁的房子里 —— 仿佛什么都没有发生。摄影师杜米（Sameer Al-Doumy）说："这个女人是我遇到的印象最深刻的人之一。她受重伤，不久之后，她丈夫也受了重伤。她留在家里照料丈夫。在我看来，她的韧性反映了叙利亚人的真实面貌。"

叙利亚十年战争 母亲痛悼儿子 2017年，达拉（Daraa）地区。这一年的开斋节没什么值得庆祝的。摄影师阿巴兹德（Mohamad Abazeed）讲述道："2017年，我陪同这名女子在开斋节第一天去看望她儿子的坟墓。其间，我自己也哭了，但我拭去眼泪，以便还能拍照。"

叙利亚十年战争 轮椅上的童年 2013年12月，大马士革。五岁的阿雅在轮椅上等侯父亲为她做饭。在去学校的路上，一发炮弹击中了她。她告诉说："那天我穿棕色的鞋子。先看到鞋子在空中飞过，然后看到，我的腿也跟着飞了起来。"

叙利亚十年战争 叙利亚特技演员 阿勒颇附近的卡弗尔诺兰镇（Kafr Nouran）。叙利亚田径运动员们把废墟变成了一个大胆的杂技训练场所。阿纳斯-阿尔卡布特利（Anas Alkharboutli）的照片显示：即使在混凝土废墟中，也能从事极限运动和特技运动。

叙利亚十年战争 希望有一个新的开始 2020年，停火协议签署后，这家人回到伊德利卜南部的家中。苏莱曼（Ali Haj Suleiman）拍这张照片时，心情很复杂："我为这些人能重返家乡感到高兴。同时又很伤感，因为我自己也流离失所——回不去了。"

叙利亚十年战争 古罗马遗产 这也是战火中的叙利亚：位于德拉地区的博斯拉古罗马圆形剧场，2018年被一场暴雨浸泡。（注：本图集中的所有照片均由联合国人道主义事务协调厅提供，但不能保证来自第三方信息的准确性。与它们的合作并不意味着联合国参与了照片的拍摄。） 作者: Friedel Taube, Gonan Cutanosky



莱希预定将参观什叶派伊斯兰教圣地以及无名军人墓。

这是2010年以来，伊朗总统首次访问叙利亚。上一次到访叙利亚的伊朗总统是艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）。

此次莱希访问叙利亚，正值地区强国埃及、沙特阿拉伯等国家对阿萨德敞开双臂之际。上述国家外长近几周都曾拜访大马士革。叙利亚外长四月也访问了沙特首都利雅得，这是2012年两国断绝外交关系后首次这样的访问。

今年三月，伊朗和沙特阿拉伯（叙利亚反对派的主要支持者）在中国达成重新建立外交关系的协议，经历长达七年的紧张关系后重开大使馆。

伊朗和沙特阿拉伯的和解，可能对两国曾经进行代理战争的地区国家带来积极影响，其中包括叙利亚。

由于阿萨德残忍镇压抗议者以及与其他阿拉伯国家的关系破裂，叙利亚被阿拉伯国家政府普遍孤立，并在2011年被驱逐出阿拉伯国家联盟。叙利亚内战已经造成近50万人死亡，2300万人口中有近半数人流离失所。

新任伊朗驻叙利亚大使阿克巴利（Hossein Akbari）周二对伊朗国家通讯社表示："美国及其盟友在面对抵抗时全面失败，未能实现任何目标。"

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

如同叙利亚，伊朗也受到西方制裁，加上数十年的管理不善，导致该国货币暴跌至新低。数月来的反政府抗议未能推翻执政的神职人员和恢复2015年与世界大国签署的核协议，该协议要求伊朗限制其核项目，以换取解除制裁。

据伊通社报道，在莱希访问叙利亚几周前，该国道路和城市发展部长巴兹帕什(Mehrdad Bazrpash)已前往大马士革与阿萨德会晤，传达了伊朗总统支持扩大两国经济关系的信息。

伊朗在叙利亚的军事存在一直是以色列的主要关切，后者誓言要阻止伊朗在其北部边境的扩张。近年来，以色列对叙利亚政府控制地区发动数百次的攻击，但鲜少正面承认。2023年初以来，叙利亚官员将该国领土遭到的十多次空袭归咎于以色列。最近一次的空袭发生在本周二，导致北部城市阿勒颇的国际机场暂停运营。

（美联社）

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