叙利亚内战中几个重要的“为什么”

叙利亚再次爆发激烈的内战，目前的战况如何？有哪些武装力量参与战斗？俄罗斯和伊朗为什么支持阿萨德？为什么此时重燃战火？谁是最大的受害者？

（德国之声中文网）上周末，在叛军武装出其不意地攻占了阿勒颇的大部分地区后，俄罗斯和叙利亚战机对这座叙利亚第二大城市的郊区进行了轰炸。

这场战斗的爆发结束了叙利亚内战相对平静的四年时间。

目前的战况如何？

周三（11月27日），伊斯兰主义武装组织沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham，简称HTS）对总统阿萨德（Bashar Assad）领导的政府军发起了突然袭击。

周五，在沙姆解放组织的领导下，亲土耳其叛军成功占领了阿勒颇以及周边数十个村庄。

据报道，他们的下一个目标是攻占哈马（Hama）市。

国际危机组织叙利亚分析师娜娜尔·哈瓦奇（Nanar Hawach）向德国之声表示："周日，大量政府军增援部队抵达哈马，并开始向北推进，夺回了一些城镇和村庄。"

哈瓦奇预测，一场大规模反攻迫在眉睫，接下来的几周和几个月，叙利亚内战可能会再次进入"高强度"阶段。

争夺哈马在内战中的重要性早在 2015 年就有所显现。

自 2011年叙利亚民众开始争取民主变革以来，反对武装最初在与政府军的斗争中取得了一定进展。

然而，2015 年，在俄罗斯和伊朗加强对叙利亚政府的军事援助后，阿萨德的部队得以在哈马地区遏制住反对武装攻势。

随后几年，无数次针对反对武装的空袭帮助阿萨德政府军重新夺回了大部分先前失去的领土。

2024年12月1日，阿勒颇战斗中反政府武装部队战士 图像来源: picture alliance / Anadolu

叙利亚有哪些反对派武装？

当前发动攻势的主力是亲土耳其的沙姆解放组织。

该组织在 2018 年被美国列为外国恐怖组织，此前曾隶属于另一被美国认定为恐怖组织的基地组织（al-Qaida）。

沙姆解放组织控制着叙利亚东北部的伊德利卜（Idlib）地区，该地已成为叙利亚最后的反对武装堡垒。

根据联合国的统计，伊德利卜约有 400 万叙利亚国内流离失所的难民。

然而，沙姆解放组织领导的武装力量似乎不仅仅试图夺回阿萨德政府军控制的地区。

与此同时，叙利亚反对武装"叙利亚国民军"（Syrian National Army，简称 SNA）的一些土耳其支持派系发起了名为"自由黎明"（Dawn of Freedom）的行动，目标是叙利亚东北部的库尔德人占多数的地区。

土耳其与叙利亚北部接壤，长期反对大马士革政府，并经常袭击库尔德自治区，同时将叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces，简称 SDF）等组织贴上"恐怖主义"标签。

俄罗斯和伊朗为什么支持阿萨德？

尽管俄罗斯正陷于乌克兰战争，支持阿萨德仍为莫斯科带来多重战略利益。

和叙利亚结盟增强了俄罗斯在该地区的战略影响力，并为其军队和雇佣军提供了部署乌克兰战场前的训练机会。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）在一次新闻发布会上表示，俄罗斯将"当然继续支持巴沙尔·阿萨德"，并将制定"稳定局势的必要立场"。

支持阿萨德同时也促进了俄罗斯与伊朗的关系紧密化，伊朗已成为俄罗斯的重要盟友。

阿萨德政权是伊朗所谓"抵抗轴心"的重要一环。该轴心是由一系列视美国和以色列为主要敌人的国家和民兵组成，其他成员包括黎巴嫩的真主党和也门的胡塞武装。

与俄罗斯总统普京类似，伊朗总统佩泽什基安也向阿萨德保证，将提供一切必要的支持以镇压此次反叛。

此外，总部位于伦敦的反对派组织叙利亚人权观察周一（12月2日）报告称，约 200 名受伊朗指挥的伊拉克战斗人员乘皮卡车进入叙利亚，在阿勒颇附近协助政府军反攻。

战火下的孩子们 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

为什么此时重燃战火？

"亲土耳其的反对武装在叙利亚发动攻势，恰逢以色列与真主党之间的停火协议刚刚实施之后，这绝非偶然，"中东问题分析师及联合国顾问洛伦佐·特龙贝塔（Lorenzo Trombetta）告诉德国之声。

真主党被包括美国和德国在内的多个国家认定为恐怖组织，由伊朗资助、装备和训练。与以色列在黎巴嫩边界长达一年的战斗已使其被显著削弱。

"此外，这场亲土耳其攻势导致伊朗及其支持的力量在整个中东地区的阵线进一步削弱，"特龙贝塔补充道。

伊朗在与以色列的最新交锋中防御力量也有所受挫。

以色列还加大了对叙利亚境内伊朗基地的攻击，并切断了黎巴嫩与叙利亚之间的补给线路。

而叙利亚的另一个重要盟友俄罗斯，因其近三年来忙于对乌克兰的战争而无暇他顾。

尽管目前尚无法预测叙利亚局势的具体走向，国际危机组织的哈瓦奇表示，有一件事似乎是不可避免的："不幸的是，平民百姓将承受这些冲突带来的最大苦难，"她告诉德国之声。

入籍德国的叙利亚难民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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