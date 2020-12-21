变种新冠病毒数国现踪 世卫：疫情尚未失控

(德国之声中文网) 全球多国21日为了防止英国的变种新冠病毒株，宣布暂时中止来自英国的旅客入境，此举也造成全球航运业一片混乱，并在英国即将脱欧的前几日，引发粮食短缺的可能性。

英国发现变种新冠病毒株的时间，刚好是在全球预计广泛提供新冠疫苗的前几个月。这场疫情已使全球约170万人丧命。而专家表示，英国流行的变种新冠病毒株可能已在检测技术不如英国先进的国家流行。

欧洲疾病预防控制中心21日表示，他们已在冰岛丶丹麦丶比利时丶义大利与荷兰等地发现源自英国的变种新冠病毒株。此外，澳大利亚同日也在两名来自英国的旅客身上检验出变种病毒株。一名英国的独立研究员坎伯尔向德国之声表示，虽然与变种新冠病毒株相关的消息是上周末才爆发出来，但是英国境内9月便已检验出这个变种病毒株。

他说：「由於这个病毒株9月便已存在，它也有可能已出现在其他欧洲国家。从关联性来看，他的感染力确实比较强，因为目前感染率增长最明显的地方，也是变种病毒株发病率最高的地区。」

印度丶巴基斯坦丶波兰丶西班牙丶瑞士丶瑞典丶俄罗斯丶约旦与香港都已暂停让英国人入境。沙特阿拉伯丶科威特和阿曼则完全对英国关闭边境。此前，法国丶德国丶意大利丶荷兰丶奥地利丶爱尔兰丶比利时和加拿大已阻止来自英国航运班次。

以法国为例，在关闭边境，禁止来自英国的人员或卡车入境后，法国等於关闭了欧洲大陆最重要的贸易渠道。

欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)21日表示，各国必须透过「及时努力」来预防和控制变种新冠病毒株的传播。德国图宾根大学医院院长克里姆斯纳 (Peter Kremsner) 告诉德国之声，他不认为各国有理由限制往返英国的旅行。

他说：「无论如何，关闭边界不是一个好主意，特别是在欧盟。我们应该在成员国之间共同努力，共同对抗这种流行病。我们只有在全球合作的格局下才能成功对抗这种毁灭性的疾病。」

世卫：英国变种病毒株疫情未失控

21日，世界卫生组织表示，源自英国的变种新冠病毒株传播尚未出现失控的情况，全球可藉由现行措施来控制病毒扩散。

世卫公共卫生紧急计画执行主任瑞恩（Michael Ryan）在世卫的例行记者会上表示：「这个大流行病在不同时间点也曾出现传染率升高的现象，我们都成功加以控制了。就此看来，目前情况并未失控，但我们也不能置之不理。」

瑞恩强调，目前各国采取了正确的措施，而这些做法也必须被延续下去。他认为，只要各国增加措施的执行力道，并做的久一点，世卫认为这个病毒能被有效控制。

另一方面，英国政府旗下新型呼吸道病毒谘询小组的科学家21日表示，与其他病毒株不同的是，造成大流行的变种新冠病毒株可能更容易感染孩童。

政府小组的成员佛格森 (Neil Ferguson) 向媒体表示：「有迹象显示变种病毒株感染小孩的机率更高。虽然我们尚未建立非常清楚的因果关系，但是目前取得的数据显示，小孩被这个病毒感染的机率已提升。我们须搜集更多数据，看看这个病毒未来表现如何。」

英国帝国理工学院的病毒学专家巴克雷 (Wendhy Barclay) 也表示，儿童或许与成人一样容易感染变种的新冠病毒株。她说：「有鉴於这个病毒株的混合模式，我们能预期更多孩童将感染这个病毒。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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