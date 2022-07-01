变相总动员？——俄罗斯如何想方设法征兵

（德国之声中文网）与各种预测相反，入侵乌克兰5个月后，莫斯科仍未宣布总动员。职业军人、合同制士兵、私营保安和军事公司雇员都在参战，自称独立的 “顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国 ”征招的士兵亦不例外。据各种消息来源，俄当局显然尚未经由总动员方式征召新兵，而是想法设法招揽临时兵员，并很有可能会将服兵役者作为下一个目标。

征召退伍军人

出于安全考虑，退伍军人亚历山大不愿意透露自己的真实姓名。他已多年不在俄罗斯生活。然而，他护照上仍是俄罗斯地址，他父母仍住在那里。最近，父母收到了当地征兵办公室寄给儿子的传票。

亚历山大说：“从当兵之日起，我就列在该机构名单上，迄今已有20多年。我早已退伍。我不知道这和什么有关。”这可能是秘密动员。他本人谴责俄罗斯对乌克兰开战。他表示，若还在俄罗斯，一旦收到这样的传票，他会千方百计尽快出境。

显然，越来越多的有战斗经验的前俄罗斯军人正收到传票。当下，相关话题在俄社交网络VK上广泛讨论，当事人之间相互分享如何最佳应对传票。安娜在VK网络上写道：“6月14日，我儿子去了征兵办公室。他们看了他的身份证，问他是否想要一份合同。然后，让他走了。” 她是阿昌格尔斯克（ Archangelsk ）一妇女团体成员。

一名俄军士兵在马里乌波尔

招揽“合同兵”

维权人士亚历山大·戈尔巴乔夫（ Alexander Gorbatschow ）向有服兵役义务者提供咨询服务。战争爆发后，尤其近一个月来，他观察到，对临时兵员的征募活动增加了。他指出，“从前，只是有服兵役义务的人和自愿服役者会收到询问，没有大规模的电话和传票。”

人权组织 “圣彼得堡士兵的母亲 ”负责人帕拉莫诺娃（ Oksana Paramonowa ）表示，现在，为了更积极寻找自愿签约入伍者，当局正使用以前不常见的手段。

俄罗斯法律规定，18至27岁男子有服兵役义务。出于健康原因不能服兵役的构成例外。在学期间青年可延期入伍。帕拉莫诺娃指出，过去，服兵役者的权利就常受侵犯，今年更出现前所未见的情况。她举例说，当局征召最后一年在学学生而不考虑他们的延期权。这位人权活动人士报告说，有健康问题而不能服兵役者也被征召， "圣彼得堡士兵母亲 "热线收到很多这类投诉。

帕拉莫诺娃指出，当局现在还直接与企业联系，提供可传唤职工名单，这在过去很少发生。法律规定，不能对在工作单位收到的传票置之不理。不过，这位维权人士证实，征兵办公室本身不强迫任何人签署临时服役合约。

俄罗斯车臣共和国构成例外。俄语网络报纸《内幕人》（ The Insider）最近报道说，在那里，男子被以绑架、酷刑和刑事诉讼等手段强迫上前线。

人权组织 “士兵的母亲 ”证实，这种请况在俄罗斯其他地区不常见。不过，她指出，“有这样的情况：不施加直接心理压力，但新招募的士兵在薪酬、福利和工作条件方面遭骗。” 很多人向她的热线投诉说，合同条款未得到遵守，但不少情况是，入伍者在签字前未细心阅读合同条款。

军饷之高史无前例

很多情况下，甚至无需强迫人们去打仗。在流动征兵站前，目前常见排队人群。5月底，普京宣布废除兵役年龄限制。现在，40岁以上的人也可当兵。不少人的确自愿从军。

一大激励手法便是高军饷。有关当局到处刊登广告，招徕有意当兵者。一旦签下合约，当事人可获20万卢布月薪，约等于3500欧元，高出俄罗斯人平均工资5倍。亚历山大·戈尔巴乔夫指出，和平时期合同制士兵的正常薪资是25000卢布，约合400欧元。

不过，广告并不直接说明，当事人是否得去前线，而只是间接提及。比如，广告词末段写着：“实施特别军事行动期间，可签4个月或更长时间合约"。莫斯科把入侵乌克兰战争称为 "特别军事行动”。

总动员有风险

国际危机小组（ International Crisis Group ）高级分析师伊格纳托夫（Oleg Ignatov）称，“强迫征召参加在乌克兰作战行动的变相动员并不存在”。西方媒体和军方官员曾估计在5月9日那天普京会宣布总动员。他指出，这一情况未发生，但不排除未来发生的可能性。他分析说，迄今，可能是出于政治原因而回避做出这样的决定，因为，战争的消极支持者可能反而会因此迅速成为积极反对者，而俄罗斯领导层担心发生民怨。

这位专家说，俄军步兵在顿巴斯攻势中的缺口迄今由占优势的炮兵弥补，但俄军现有兵力不足以拿下第聂伯罗、敖德萨或基辅等城市。他说，“我们不知道俄罗斯想在乌克兰走多远。不过，它并未从其目标和政策上退缩。一旦感觉自己被逼到了墙角，它也可能宣布总动员。”

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