变相军援？中国车辆热销俄罗斯

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》报道称，一批来自中国的吉普车已经被俄军投入乌克兰战场。新闻平台" Euro Asian Times"此前曾发布推文宣称，俄罗斯总统普京此前视察罗斯托夫南部军区时，曾实地了解这款来自中国山东的 Desertcross 1000-3吉普车的性能。

据称这款吉普车净重1050公斤，可负荷550公斤，并可牵引300公斤的拖车。基本配置售价17200美元。来自保加利亚军方的消息称，这款吉普车将主要被用于侦察、救援和运送物资，还可用于在偏僻地带运送伤员。

社媒平台"电报"上流转的一份视频显示， 这款中国造吉普车疑似首次被投入前线，即发生了意外事故，并压死了一名俄罗斯伤兵。视频真伪以及发生地点，目前无法独立核实。

有媒体报道称，俄罗斯方面已在十一月中旬收到537台中国产吉普车，明年三月前，还将获得另外1590台 Desertcross 1000-3。

另据《南德意志报》报道，今年俄罗斯的载重汽车需求量也比去年翻了一番。数据服务公司Barkow Consulting 对俄罗斯央行的官方数据进行评估后发现。目前俄罗斯每月平均有14000台载重汽车获得上路许可，而2019年每月许可发放数量仅为大约6000台。

尽管俄罗斯官方以"大型基建项目"作为载重汽车需求量暴涨的理由，但军事需要显然更为合理。Barkow Consulting的专家表示，俄乌战争刚刚爆发时，就有报道称，俄罗斯方面出现了载重车辆不足的问题。随后载重车辆的上路许可数量就在不断增多。

Barkow Consulting的专家说，"中国已经完全满足了俄方对载重车辆需求的增加，并弥补了西方制裁所造成的供给缺口。"相关数据显示，乌克兰战争爆发前，俄罗斯几乎没有从中国购置过载重汽车，而随着战争的延续，从中国购置载重车的数量也在不断上升。

中国官方一直重申其在俄乌战争中保持中立，但实际情况却有所不同。智库大西洋理事会的专家此前撰文指出："中华人民共和国虽然没有直接向俄罗斯提供武器，但中国提供的物资和装备却在帮助俄罗斯实施对乌克兰的侵略和占领。"

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(法兰克福评论报，南德意志报）

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