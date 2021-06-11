 变异毒株Delta迫使伦敦紧急踩闸  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2021

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时政风云

变异毒株Delta迫使伦敦紧急踩闸 

英国境内，新冠变异毒株Delta迅速蔓延。为此，该国政府宣布推迟30天实施放宽措施。  

Boris Johnson

 约翰逊首相确信，推迟解封可拯救生命

（德国之声中文网）约翰逊首相称，"我认为再等一段时间有意义的"。他相信，再有4星期该就够了："如果我们现在小心从事，在接下来的4周里，我们将有机会为数百万人接种疫苗，从而拯救数千人的生命。"   

 

7月中旬起有更多自由？   

  

按原计划，英伦三岛上的大部分限制应于6月21日解除。现在的新目标改为7月19日。据当局称，首次在印度发现的Delta变异毒株比主要在英国流行的Alpha变异毒株的传染性高出60%。约翰逊首相表示，目前，每周新增测试呈阳病例增加了64%，重症病例也在上升。政府科学顾问瓦兰斯（Patrick Vallance）说，推迟放宽可使预期峰值下降30%到50%。    

约翰逊首相称，这段时间将用来加速国民疫苗接种计划。在此领域，英国处于世界领先地位，大约57%国民已完成接种。  

  鉴于Delta变体蔓延，德国政府宣布将英国重新定义为病毒变体区。这意味着，将只有德国公民以及在少数特殊情况下的其他人才会被允许从英国入境德国，但随后必须被隔离14天。目前，英国政府也继续对大多数国家实施严格隔离规定。例如，自德国入境者，必须隔离10天。但若测试结果呈阴性，最早可在第五天结束隔离 

  

路透社，德新社 

  

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