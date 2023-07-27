 受限貿易戰 中國企業熱衷投資泰國 | 经济纵横 | DW | 27.07.2023

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经济纵横

受限貿易戰 中國企業熱衷投資泰國

地緣政治的衝突開始影響中國企業的投資設廠選擇，而泰國正在成為中資企業首選的海外投資地點，究竟他們為何青睞泰國？專家又是如何看待中國企業的外移潮？

受到中美貿易戰的影響，許多中國企業開始考慮外移到泰國，圖為今年1月9日中國遊客重返泰國時，受到泰國的高度關注（資料照）

受到中美貿易戰的影響，許多中國企業開始考慮外移到泰國，圖為今年1月9日中國遊客重返泰國時，受到泰國的高度關注（資料照）

（德國之聲中文網）隨著中美貿易戰和科技戰的不斷發展，過去在中國深耕發展的跨國供應鏈，正在進行重構。而自2018年以來，特別是在新冠疫情之後，面對美中地緣政治衝突，以及關稅優惠和看好新興市場潛力的情況下，許多原先在中國的外資開始轉移到東南亞，而泰國更成為中資企業首選的目標。

長期以來，位處美中之間的泰國，一直在尋求各方的投資，也已擁有一部分的製造業產業鏈。而隨著近年電動汽車產業的崛起，泰國已吸引比亞迪等多家中國汽車製造商進駐，中國對泰國的直接投資更呈上升趨勢。

旅居泰國的台灣新創企業家羅聿向DW表示，之前有中國河北省、江蘇省等地的多家企業都想來泰國設廠，並因此與他接觸。他陪同他們到泰國的工業區考察，而這些企業主透露，受到中美貿易戰衝擊，他們在中國國內的工廠沒什麼訂單，「他們被迫遷移到國外沒有（關）稅（的國家），所以才來泰國（投資）」。

據DW了解，這幾家公司是科技產業鏈中的中下游廠商，包含了總部設在江蘇蘇州和無錫的一些公司。而這些公司與中國A股與台股的一些上市公司都有關聯。另有一家是位於中國河北省的傢俱公司。

經過多次考察，雖然不熟悉泰國的語言文化和法規依然是問題，但只有一家公司最終放棄了泰國的投資計劃。當中進度最快的中國業者，7月底已準備在泰國註冊公司商標，「他們跟著客戶搬到泰國來，所以不需要開發（新）客戶」，羅聿說。

中資企業為何青睞泰國

對包含台商在內的許多外企來說，東協首選的投資對象是越南，但中國企業主對越南的顧慮就比較多。除了當地的基礎建設和服務是否到位，包含地緣政治風險、是否會有「排華」等爭端，都成為中資企業投資時評估的重點，而這也是泰國的相對優勢

《日經亞洲》6月14日曾報導，根據泰國商務部的數據，中國去年再度成為泰國的第一大貿易夥伴，兩國2022年的貿易總額達3.69兆泰銖（約1060億美元），佔泰國貿易總額的18%左右。

泰國政府投資委員會 （BOI） 在7月初的一份聲明中表示，2023年前6個月外資直接投資的申請總額達到了3040億泰銖（約90億美元），年增率達到141%。而中國是泰國今年上半年最大的投資者，投資項目總價值達到了615億泰銖（約18億美元），新加坡和日本緊隨其後，投資額分別為590億泰銖（約17億美元）和353億泰銖（約10億美元）。

台灣佛光大學公共事務系教授、該校南向辦公室主任陳尚懋向DW表示，在供應鏈安全議題逐漸受到重視的情況下，原先在中國的外資企業，開始外移到所謂的「北東協國家」（即中南半島），包含越南、寮國、柬埔寨、泰國與緬甸等5國。

然而，東協各國的發展程度不一，對於企業而言，也會有不同考慮。陳尚懋解讀，由於柬埔寨跟寮國比較落後，基礎建設還有一些問題，所以從中國移出的外資企業，首選都是越南、緬甸或泰國。

但緬甸有國內政治的因素，而越南跟中國有一些地緣政治上的爭端。相較之下，泰國位於中南半島中央的位置，先前軍方執政的泰國政治相對穩定，基礎建設也其他兩國好一點 ，「所以泰國成為中國大陸外移企業的首選」，陳尚懋說。

羅聿透露，來找他協助在泰國設廠的幾位中國企業家，都有去越南考察過設廠的可能性，但最終仍考慮泰國。這主要有兩個原因，首先是越南的基礎建設相對不如泰國，例如工業區的排水良好與否，可能會引發廠商擔憂。此外，泰國人民對中國企業較越南友善，不用擔心「排華」風險，更是重要原因。

對於依賴成熟且低價勞動力的成衣業來說，有大量國際級設計師和本身就有泰絲文化的泰國，即便不是在中國廣東省做成衣業的台商林承戰優先考慮的設廠國家，泰國仍有其相對獨特的優勢，「泰國比較適合做為成衣業的研發中心，而不是生產基地」， 他說。

泰國正在成為中國企業青睞的投資對象，圖為泰國正在成長中的手工啤酒業（資料照）

泰國正在成為中國企業青睞的投資對象，圖為泰國正在成長中的手工啤酒業（資料照）

專家：外移東協是長期趨勢

對於在中國已發展多年的外資企業而言，要放棄中國的供應鏈，並非容易的事情，但專家也認為這已是長期趨勢。陳尚懋認為，對於在中國投資的台灣企業來說，外移的現象不是從2018年才開始，而是一個長期趨勢。

他指出，從2012年開始，中國經濟進入「軟著陸」，產能開始過剩。而到了2018年的中美貿易戰、2020年的疫情封控，讓許多在中國的台商，以及其他的外資想往外移出。此外，自2022年以來，隨著全球政經局勢開始變化，全球開始出現「反中」的氛圍，這也是企業考慮的原因。

對此，負責新興市場發展和區域經濟整合研究，台灣經濟研究院第九研究所所長譚瑾瑜對DW表示，今年起，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的生效，會深化中國跟東協之間的合作，經貿合作會更密切。加上美中競爭的持續，一些產業會調整他們供應鏈，「不管是移轉，還是遷移都已經在做，這是從進出口（數據）可以看到」。

她認為，中國跟東協的產業關係「也是一種結構再調整和轉變的過程」。一個很明顯的案例是中國上半年的出口衰退3.2%，但中國對東協上半年的出口卻是成長了1.5%。同時，中國在東協出口的主要商品是電子電機設備和零件，這類商品年成長23%，這都是很明顯的趨勢，「（23%）其實是很大的（成長）」。

譚瑾瑜說，疫情之後供應鏈漸漸變成區域化生產，而東協在美中競爭的過程當中，本來就受各界親睞。美國在貿易戰之後，更大幅增加了對東協和印度的直接投資。

根據中國歐盟商會在6月進行的調查，受到監管方面的障礙、政治化因素影響，歐洲企業對中國營商環境的信心大降。四分之三的企業重新考慮過供應鏈策略，12%則表明已將部份業務撤出中國。

包含東協十國在內的RCEP已於今年生效，預計會增加中國與東協之間的合作，圖為RCEP的成員國（資料照）

包含東協十國在內的RCEP已於今年生效，預計會增加中國與東協之間的合作，圖為RCEP的成員國（資料照）

留在中國更好？

但企業對於外資企業移出中國合適與否，也有不同看法。例如林承戰不認為東協或印度可以取代中國的生產基地。同時，由於亞洲四小虎，即印尼、泰國、馬來西亞與菲律賓等國的工資，不一定比中國低，而且可能高達台灣的六成左右，「泰國完全不是我們工廠去的地方」。

譚瑾瑜也認為，「（中國）市場這麼大，外商不太可能會放棄」，若是說供應鏈要完全移出中國，「這樣也太武斷」。她解讀，現在國際趨勢是「In China, for China」，即「在中國生產，在中國銷售」。因為中國是世界第二大經濟體，如果中國的內需市場蓬勃發展，就有更大的市場潛力。

譚瑾瑜說，中國的工業區有很多「一站式」的服務，提供包含整地在內的前置作業，對很多中小企業來說非常方便，但其他國家未必有這樣的配套措施。「（企業）如果要到越南或是印度（投資），這些都要克服，資金上就需要比較大的基礎」。

在中國，所謂的「一站式」服務，台灣稱為「單一窗口」，指的是負責管理的政府部門，提供投資企業一系列的優惠服務，通常包括協助園區內公司辦理工商註冊、投資審查、土地過戶、檢驗檢疫、進出口審批等，有時還會有其他的政策性優惠。

此外，中國的供應鏈成熟，企業可以快速對接所需要的供應商和客戶，也是東南亞或印度目前仍無法取代的優勢。例如在廣東生產時出了一些特殊情況，需要找其他公司配合時，「我可以在10分鐘路程內，就找到我需要的公司」，林承戰說。

因此，林承戰並不贊成勞力密集型的製造業，為了追求低廉勞動力和關稅優惠外移。他反而認為企業的轉型升級更為重要，「我有些（成衣業）的朋友已經外移到非洲了，我都問他們，那你們下一步要外移到月球嗎？」

（綜合報導）

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