 受邀到新疆进行交流 摄影师卢广失联三週 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2018

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时政风云

受邀到新疆进行交流 摄影师卢广失联三週

中国着名摄影师卢广的妻子徐小莉在推特上表示，卢广自11月3日返回乌鲁木齐后便失联。目前家属尚未收到任何拘捕文件。

Lu Guang (Xu Xiaoli )

着名的中国摄影师卢广自从11月3日从喀什回到乌鲁木齐后便失联，他妻子徐小莉后来辗转得知他已被新疆国保带去喀什。

(德国之声中文网) 根据卢广妻子徐小莉发的公开声明，卢广此次是受朋友邀请去新疆进行摄影指导与交流。他10月23日抵达乌鲁木齐后，展开为期9天的交流。结束交流后，他在10月31日到喀什旅游4天。徐小莉表示，这段期间卢广一直与她保持联繫。

然而卢广从11月3日晚间便开始失联。他原定11月5日从乌鲁木齐飞到四川与朋友陈先生会合，一同去四川大凉山捐款给当地的贫困儿童。但当陈先生照预定时间抵达四川时，卢广不但没现身，也联繫不上。于是陈先生便联繫徐小莉，询问卢广的状况。

徐小莉透过声明表示：「我知道卢广约好的时间不可能食言，于是联繫邀请他的朋友却未能联繫上。后辗转联繫到朋友的妻子，她告诉我他们两被国保带到喀什去了。具体原因与现状也一无所知。」

徐小莉说她后来透过卢广户籍地浙江省永康市的相关部门证实，卢广已被新疆警方带走。但除此之外，她并没有更详细的消息。她强调，卢广失踪至今二十几天，她从未收到任何拘捕文件或通知。她也多次尝试透过电话联繫新疆警方，却找不到正确的电话。

她在声明中说，过去几年她本人与小孩定居在纽约，而卢广因放不下在中国的拍摄专题及其他要务，长时间都待在中国，导致两人聚少离多。她强调：「12月4日是我们结婚20周年纪念日，他本该和我们在一起庆祝。自从他失联后，我度日如年，只盼他们快点平安归来。」

Galerie World Press 2004 1. Preis Contemporary Issues Stories (AP)

卢广长期透过摄影推动社会问题改革，并多次获得国内外摄影大奖。

卢广主要关注环保议题、社会底层人民与社会焦点问题，并长期致力于透过摄影聚焦跟试图解决问题。他曾多次获得国内外摄影大奖，包含荷赛 (世界新闻摄影比赛) 金奖跟美国国家地理摄影大奖。此外，他也因长期关注四川大凉山的情形并替当地贫困儿童筹备资金，而得到荷兰克劳斯亲王奖的肯定。

杨威廉 (综合报导)

 

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