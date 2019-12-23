受邀任嘉宾遭反对 罗冠聪批芝大中国学联“爱国流氓”

（德国之声中文网）流亡英国的香港民运人士罗冠聪上周三（5月19日）出席美国芝加哥大学哈里斯公共政策学院的讲座担任嘉宾，与学生对话交流。他周末在推特及脸书上发文表示，事后才发现芝大中国学生及学者联会曾致信要求学校取消讲座，“以各种中共所散播的阴谋论”攻击他，声称此举“伤害”了在芝大的中国学生。

在这封罗冠聪贴出的“芝大学联”的信件里，该学联强调自己是“非政治的文化联会”，捍卫校园中的言论自由，但邀请担任罗冠聪担任嘉宾的做法超过了言论自由的界限。信中还将罗冠聪类比为恐怖分子，指责哈里斯学院“错误及偏颇地形容罗冠聪为‘非暴力’人士”。

罗冠聪表示，更夸张的是，信中认为这场活动加深了中国学生在新冠疫情期间受到歧视的疮疤，“试图将他们遭受的不公平待遇归咎在反抗中共集权的香港抗争者身上”。

他在脸书上指出，许多中国留学生虽然能接受墙以外的资讯，但仍以微信作为接受资讯的途径，“对世界的认知和了解都只会停留在中共的说辞”。他批评这种施压要求校方取消讲座的行为，“赤裸地传播中共的假消息”，更挑战大学校园的言论自由，间接散播中共的威权主义。罗冠聪写道，“中共小粉红以‘伤害中国人情感’做幌子，企图以中国留学生庞大人数作为筹码将反对中共霸权的人灭声，是各个民主社会正在会面对的危机”。

罗冠聪也在推特表示，虽然活动顺利结束，但这起事件引起人们对中共渗透到美国学术界及整个社会的担忧，也表明中共的侵略如何威胁到我们所珍视的价值观，希望政府能调查这些中国学联被渗透的迹象。罗冠聪也呼吁香港学生遇到相同情况，定要发声反抗，并呼吁当地社会警惕中共渗透；他也希望校方继续坚守言论自由底线，勿因这些“爱国流氓”的压力自我审查。

中国学生学者联合会（CSSA）是多数海外高校及研究机构中，由中国学生、学者注册的官方同乡会的名称，后缀学校名称。其宗旨为促进学术、文化等方面的交流，帮助中国留学生融入当地生活。但美国国会下属的美中经济与安全审查委员会（USCC）2018年在一份报告中曾经指出，“CSSA除了为留学海外的中国学子等成员提供社会服务外，也通过中国大使馆和领事馆接受共产党的指导（虽然多数时候都试图隐瞒与政府的联系），并积极在海外展开符合北京统一战线战略的工作。记者和活动人士还表明，CSSA定期会与中国政府进行协调，参与言论自由的压制，并骚扰、恐吓和监控中国学生活动人士。”

根据芝大学联网站上的自介，该学联是“北美最有影响力学生组织之一，也是美国中西部地区最具影响力的学联组织”，除了维护同学利益等工作外，“也担任着在校内维护国家和民族利益的神圣使命”，秉承着“对国家忠诚的原则，竭尽全力为同学同胞们服务”。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究