 受贿17亿元，原国企高管赖小民被判处死刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2021

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受贿17亿元，原国企高管赖小民被判处死刑

国有企业中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪、贪污罪和重婚罪被判处死刑。

China Tianjin | Zum Tode verurteilt | Lai Xiaomin

华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪被判处死刑。这是中国近年来对经济犯罪最严厉的惩罚之一

DW.COM

据中国官媒报道，原中国保险监督管理委员会主席项俊波周二（6月16日）一审被判11年监禁。2017年遭遇调查时，项俊波是反腐运动中落马的最高阶金融官员。

1月21日，际刑警组织前主席孟宏伟因受贿罪被判处13年半监禁。孟是担任国际刑警主席的第一位中国人，2018年回国期间宣告失踪。

前新疆自治区党委副书记、发改委原副主任、中国能源局原局长努尔·白克力因为受贿罪被中国法院判处无期徒刑。在白克力新疆执政期间，该地区发生多起严重暴力事件。

(德国之声中文网)周二（1月5日），国有企业中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪被判处死刑。这是中国近年来对经济犯罪最严厉的惩罚之一。

现年58岁的赖小民还被天津市第二中级人民法院认定犯有贪污、重婚罪行，分别获刑11年和1年。

严重的经济犯罪可能被判处无期徒刑或者两年后可以减为无期徒刑的死缓，但没有缓刑机会的死刑判决近年来十分罕见。这类判决会自动上诉到最高法院。

2018年4月，赖小民被中纪委宣布调查，同年10月被开除党籍和公职。

天津市第二中级人民法院认定，赖小民直接或通过特定关系人非法收受、索取相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元。在二十二起受贿犯罪事实中，有三起受贿犯罪数额分别在2亿元、4亿元、6亿元以上，另有六起受贿犯罪数额均在4000万元以上。伙同特定关系人侵吞、套取单位公共资金共计人民币2513万余元。此外，赖小民在与妻子合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有子女。

法院认为，“赖小民目无法纪，极其贪婪”，“罪行极其严重，依法应予严惩”。

Hong Kong | Korruptionsvorwurf | Lai Xiaomin

资料图片：赖小民，2016年在博鳌论坛发言

华融是上世纪90年代创建的中国四家国有金融资产管理公司之一，旨在购买银行的不良贷款，帮助复苏国有金融产业。这类资产管理公司的业务扩展到银行、保险、房地产金融和其他领域。

中央纪委国家监委2018年通报，赖小民挥霍浪费国家财产，违规组织公款宴请，收受礼品、礼金，与多名女性搞权色交易。“擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡，甘于被‘围猎’”，“政治问题与经济问题相互交织”。

据《财新》杂志2018年报道，调查人员从赖小民家中查获了数以十亿计的人民币现金。

在2012年发起的反腐行动中，赖小民是政府机构、国企和军方落马的数百名官员之一。金融行业的落马贪官还包括前中国保险监督管理委员会主席项俊波。

张平/  达扬（美联社、新浪网等）

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