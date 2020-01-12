 受贸易战影响 去年中美贸易总量减少超一成 | 经济纵横 | DW | 14.01.2020

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经济纵横

受贸易战影响 去年中美贸易总量减少超一成

本周二，中国海关总署公布的最新进出口数据显示，以美元计价去年中国全年出口同比微幅增长0.5%，进口全年同比下降2.8%。

Handelsstreit zwischen USA und China | Hafen in Qingdao (picture-alliance/Pacific Press/SIPA Asia)

（德国之声中文网）德新社引用中国海关总署公布的数据显示，受到美中贸易战的影响，2019年全年以美元计价中国对美国出口同比下降12.5%，进口同比下降20.9%。美中之间贸易总量减少14.6%.

路透社报道称，同样以美元为计价，去年12月中国出口同比增长7.6%，为连续四个月负增长后同比首次转正，并创下2019年3月以来最高水平。当月进口同比增长16.3%，为连续第二个月正值，且为2018年10月以来最高。

中国海关总署副署长邹志武表示，2019年民营企业首次超过外资成外贸第一大主体，民营企业进出口13.48万亿元人民币，增长11.4%，占中国外贸总值的42.7%，比2018年提升3.1个百分点，拉动外贸增长4.5个百分点。

按照目前美中双方公布出来的讯息，本周三，美中双方代表将在白宫签署第一阶段贸易协定。中方首席谈判代表刘鹤已于昨天携代表团前往华盛顿。路透社认为，这一消息虽然为贸易战局势带来一些降温效果，但并不意味着结束贸易战已经露出曙光。

中国海关总署副署长邹志武就中美第一阶段协议即将签署的问题在周二召开的新闻记者会上表示，他相信第一阶段协议的签署对两国的贸易、甚至对全世界贸易都会有积极的影响，是一个利好消息，也不会影响其他国家、其他市场对中国的出口。

洪沙/杨威廉 （德新社、路透社）

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