受试者突患病 强生新冠疫苗临床试验叫停

（德国之声中文网）因一名受试者突患原因不明疾病，美国强生制药公司中止对一种潜在的新冠疫苗的临床试验。该企业通告说，一个独立专家组正会同负责医生评估这一事件，以澄清，有关病症是否因该疫苗引起。出于隐私保护理由，未提供有关这位志愿者的更多信息。

强生公司还表示，并非总能立即确认，受试者得到的是治疗性疫苗本身还是用于比较的一种“安慰剂”，但每一项临床试验都有可能会发生疾病和事故这样的“不愿看到的情况”。

6万志愿者

强生公司3星期前启动这一第三阶段即最重要阶段的临床试验。由于试验中止，在线申请参与测试活动也告暂停。根据计划，要在3大洲对多达6万名的志愿者注射这一编号为JNJ-78436735的新冠疫苗，以检验其安全性和效用。据称，该疫苗的一大优点是，只需一剂便能提供足够的保护。强生原希望，明年年初就能提供用于“紧急需求”的首批疫苗针剂。

全球各地都在期盼新冠疫苗的问世

全球竞赛

目前，全球范围都在加紧研发应对新冠病毒（SARS-CoV-2）的疫苗。多家医药公司进入第三期、即最后一个临床试验阶段。多数生产商预计，为能提供有效保护，一般需要两次注射。不过，迄今为止尚没有最终验证任何一款疫苗能对新冠病毒产生免疫性，同时无严重副作用。

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凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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