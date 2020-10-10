 受试者突患病 强生新冠疫苗临床试验叫停 | 科技环境 | DW | 13.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

受试者突患病 强生新冠疫苗临床试验叫停

一段时间来，美国制药公司强生（Johnson & Johnson）在3大洲的志愿者中展开对一种新冠疫苗的大规模临床试验。然而因一名受试者出现意外病症，实验进展现在受挫。

Deutschland Ein Mann bekommt eine Impfung (K. Schmitt/Fotostand/picture-alliance)

（德国之声中文网）因一名受试者突患原因不明疾病，美国强生制药公司中止对一种潜在的新冠疫苗的临床试验。该企业通告说，一个独立专家组正会同负责医生评估这一事件，以澄清，有关病症是否因该疫苗引起。出于隐私保护理由，未提供有关这位志愿者的更多信息。

强生公司还表示，并非总能立即确认，受试者得到的是治疗性疫苗本身还是用于比较的一种“安慰剂”，但每一项临床试验都有可能会发生疾病和事故这样的“不愿看到的情况”。

6万志愿者

强生公司3星期前启动这一第三阶段即最重要阶段的临床试验。由于试验中止，在线申请参与测试活动也告暂停。根据计划，要在3大洲对多达6万名的志愿者注射这一编号为JNJ-78436735的新冠疫苗，以检验其安全性和效用。据称，该疫苗的一大优点是，只需一剂便能提供足够的保护。强生原希望，明年年初就能提供用于“紧急需求”的首批疫苗针剂。

Spritze mit Impfstoff (picture-alliance/dpa/M. Stolt)

全球各地都在期盼新冠疫苗的问世

全球竞赛

目前，全球范围都在加紧研发应对新冠病毒（SARS-CoV-2）的疫苗。多家医药公司进入第三期、即最后一个临床试验阶段。多数生产商预计，为能提供有效保护，一般需要两次注射。不过，迄今为止尚没有最终验证任何一款疫苗能对新冠病毒产生免疫性，同时无严重副作用。

更多阅读：全球10个最领先的新冠疫苗项目

 

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

中国人提前接种疫苗 引发舆论热议

虽然已有几款新冠疫苗进入第三期临床实验，但迄今为止，尚未有任何疫苗通过最后的科学验证。不过，美媒报道称，中国已有40万人接种了尚未结束三期试验的新冠疫苗。  

让世界公平接种疫苗？Covax雄心难实现

Covax由世卫组织等领衔，想要为各国的医疗工作者和老年人先提供疫苗，无论该国是否富裕。但一些大国并无意愿加入，如中国、法国、德国、俄罗斯和美国。欧盟虽出资4亿欧元，但已经单独与医药公司签署了疫苗购买协议。  

相关内容

USA Trump verlässt Krankenhaus

无知还是虚伪？特朗普和他的“上帝所赐”神药 10.10.2020

特朗普称给他使用的抗体药物是“上帝的奇迹”。反对人工流产的人是否知道，给特朗普的药是需要人类胚胎细胞制造呢？

Symbolbild Impfstoff für Coronavirus

全球10个最领先的新冠疫苗项目 07.10.2020

全球目前有10款新冠疫苗项目已进入最后阶段即第3期试验，其中有4款来自中国，美国也有3款，德英俄各有一款。

Symbolbild Corona-Impfstoff

中国人提前接种疫苗 引发舆论热议 01.10.2020

虽然已有几款新冠疫苗进入第三期临床实验，但迄今为止，尚未有任何疫苗通过最后的科学验证。不过，美媒报道称，中国已有40万人接种了尚未结束三期试验的新冠疫苗。

广告

经济纵横

Kambodscha chinesiche Investitionen in Tourismus in der Provinz Sihanoukville (Reuters)

展开地区魅力攻势：中国与柬埔寨签署自贸协定

中国与柬埔寨在10月12日正式签署了双边自由贸易协定。目前，中国国务委员兼外交部长王毅正在对包括柬埔寨在内的4个东南亚国家进行访问。分析人士认为，北京希望通过王毅此行打造可靠的地区伙伴形象。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  