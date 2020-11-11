 受试者死亡疑云未解 巴西重启中国疫苗试验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2020

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受试者死亡疑云未解 巴西重启中国疫苗试验

中国新冠疫苗在巴西出的问题成了罗生门。「严重不良事件」演变成受试者自杀案。原本紧急暂停的临床试验现在也要继续。外界雾里看花。

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临床实验效果佳 巴西称中国新冠疫苗是安全的

(德国之声中文网) 巴西卫生监管机构Anvisa周三(11月11日)允许恢复中国科兴生技在巴西的新冠疫苗临床试验。试验在9日时因一名受试者死亡而暂停。

巴西医疗机构布坦坦研究所(Butantan)在一份声明中表示，将在11日稍晚重启试验，布坦坦也强调，受试者死亡与疫苗没有关系，因此喊停三项有关疫苗的研究是没有必要的。

巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)曾大力批评华大基因疫苗缺乏可信度，并将暂停试验视为个人胜利。不过目前并无证据显示疫苗没有效力。然而，博索纳罗11日晚间重申，巴西政府将购买Anvisa和卫生部批准的任何疫苗，只要科兴生技的疫苗获得批准，也会包含在内。

面对巴西记者询问，中国外交部汪文斌希望大家「不要匆忙下结论」。他表示，巴方有关部门正就此开展调查，科兴公司也将继续就此同巴方保持沟通。

Brasilien Bolsonaro verkündet Ergebnisse der klinischen Studie COVID-19 (Andre Borges/NurPhoto/picture-alliance)

巴西总统博索纳罗因不断否定该病毒及其危害而受到抨击，他在10日表示，巴西人面对病毒不要「这么没种」，甚至说：「我们一天都会死的」。

疫苗试验背后的政治问题

路透社报导，这场罗生门背后其实有巴西中央与地方的角力。在总统博尔索纳罗的大力反对下，圣保罗州长多里亚(Joao Doria)却坚持，无论有没有联邦援助都要进行中国疫苗试验，希望最早在1月圣保罗就可以推出疫苗。路透社将其形容为多里亚的「政治野心」。

Anvisa在11日的声明中表示，根据目前收到有关暂停试验的初步信息并不完整的，无法说明「严重不良事件 」的原因，同时也强烈驳斥了该决定是出于政治动机。

该机构说 :「在评估了赞助者提交的新数据后......Anvisa理解，其有足够的理由允许恢复疫苗人体试验......重要的是要澄清，暂停并不一定意味着正在调查的产品没有品质、安全性或有效性。」

科兴生技则在一份声明中说 ：「我们对该疫苗的安全性充满信心，充分理解并感谢Anvisa的严格监管和及时恢复临床研究。」

巴西是世界上新冠疫情最严重的国家之一，有超过570万例确诊病例，16.3万人死亡。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等) 

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