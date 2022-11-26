受美国禁令影响 华为也将退出欧洲市场？

（德国之声中文网）网络媒体Politico此前报道称，美国发布的禁令将使上述中国公司的欧洲战略失去意义。除少数几个欧洲国家仍愿意同华为合作之外，大多数欧洲国家此前就已开始将华为视为安全风险。

过去几年来，欧洲各国一直在讨论是否应允许中国企业进入极为敏感的通讯设施建设。不过，迄今为止，欧洲人并未能像美国那样就全面禁止华为等中国企业的产品达成共识。但华为在欧洲发展业务的可能性仍然受到了广泛限制。

德国商会外贸业务负责人特里尔（Volker Trier）表示，美中两大经济体之间的贸易争端仍在继续恶化，这对面向出口的德国经济极为不利。特里尔对《法兰克福汇报》表示，美国对华为发布的禁令，将使美国经济区和中国经济区进一步脱钩，“对于活跃在美国市场上的德国企业来说，如果他们的产品中有华为技术，那他们就要采取措施，以避免受到美国禁令的影响。”

德国经济部长哈贝克的发言人拒绝对美国政府的禁令发表评论，而只是说：“对于进口禁令的问题，应由欧盟层面来回答。”这位女发言人也拒绝就这项禁令对德国企业的可能影响做出猜测。

毫无疑问，美国对华为等产品的进口禁令也在欧洲引起了广泛的关注。过去几年来，美国曾不断向德国等欧洲盟友施加压力，要求他们在5G网络建设中不要采用华为技术。但美国的努力在德国收效有限。上一届政府任期内，由基民盟掌控的德国总理府拒绝了全面禁止华为技术的动议，而只是在通讯安全法中加入了一系列审核机制，试图以此避免敏感数据流向中国。

除了来自华盛顿的压力之外，俄乌战争的爆发也使华为等中国通讯企业在欧洲开展业务变得更加困难，因为欧洲正在努力减少对中国的经济依赖，中国公司的价格优势已经不再是欧洲伙伴关注的重点。

（Politico, FAZ)

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