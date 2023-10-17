受納坦雅胡之邀 拜登將造訪以色列

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二（10月17日）證實，美國總統拜登將於週三（18日）造訪以色列。布林肯說，拜登將表明以色列有權自衛，並重申與以色列站在一起。此前白宮曾表示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）邀請拜登到訪。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）17日透過聲明表示，在哈馬斯「殘酷的恐怖襲擊」之下，拜登將赴以色列展現對以方的堅定支持。

結束訪以行程後，拜登還會前往約旦首都安曼，會見約旦國王、埃及總統，以及巴勒斯坦自治機構領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）等人。拜登將重申，哈馬斯「並不代表巴勒斯坦人民的尊嚴與自決權」，並與各方討論加薩地區平民的人道需求。

延伸閱讀：俄國當和平使者？普丁與納坦雅胡通話促停火

此前，布林肯早已展開在中東的出訪行程，其中包含在以色列國防部與納坦雅胡會談將近8小時，過程中曾有5分鐘因警報響起，不得不躲在掩體內。布林肯說，他與納坦雅胡達成協議，將推動一項計劃，使人道援助能送達加薩平民手中。

以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）感謝美方支持，並告訴布林肯：「這會是一場長期抗戰，代價高昂，但我們會獲勝——為了以色列、為了猶太人、為了兩國都相信的價值。」

美國欲展現中東影響力

自巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯7日對以色列發動攻擊以來，以色列身為美國在中東的盟友，獲拜登多次表態強烈支持，美方前後亦部署2艘航空母艦至中東地區。拜登近期也強調有必要保護加薩的平民。

美聯社指出，拜登這次出訪以色列，盼能發出迄今最強烈、美國支持以色列的訊息。此行有機會讓拜登在2024年總統大選之前，向美國選民展現自己具有國安方面的資歷；然而，此舉也可能被哈馬斯的主要支持者伊朗視為挑釁，或是被阿拉伯國家看成拜登對加薩平民傷亡「充耳不聞」。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

路透社分析亦認為，拜登造訪以色列將會是「罕見且冒險的選擇」，但也將替他帶來新的籌碼，不僅能夠影響當地事態，還可在美國國內提升自身形象。報導指出，拜登與納坦雅胡最多只能稱得上「不愉快的盟友」，拜登過去多次表態支持以色列與巴勒斯坦各自獨立建國；無論如何，儘管兩人在中東問題存在分歧，雙方近期仍因以哈衝突攜手合作。

報導進一步寫道，拜登與納坦雅胡實際見面，將容許拜登可以私下傳達美方憂慮，並討論可能的「紅線」。美國智庫大西洋理事會研究員豐騰羅斯（Kirsten Fontenrose）說：「拜登需要直視納坦雅胡的眼睛，確保他認知到美國的全球聲譽岌岌可危，若（以色列）佔領加薩，將把兩國都拖進一場曠日費時的衝突。」

戰略暨國際研究中心（CSIS）學者阿爾特曼（Jon Alterman）認為，拜登的想法是要讓以色列當地官員感受到美方也跟他們同樣置身於這場衝突之中，「理解他們的憤怒與痛苦」，如此一來才能有效地影響以色列。

拜登過去曾10次前往以色列，第一次是在1973年擔任參議員期間，在贖罪日戰爭（Yom Kippur War）爆發之前。

人质怎样了？他们的家属要求政府救回亲人

（法新社、路透社、美聯社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。