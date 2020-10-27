受疫情影响 世界杯预选赛苏州赛事易地举行

由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
（德国之声中文网）中国为防疫而采取的入境限制，使得2022年世界杯亚洲A组剩余的七场比赛无法按原定计划在苏州举行。亚足联周一宣布，相关赛事将转往中立场地举行。亚足联在一份声明中称，做出上述决定“是因为若干国家球队在入境中国问题上面临日益艰巨的挑战”。据称，新的赛事安排将在今后几天内正式公布。
世界杯亚洲预选赛A组中包括中国、叙利亚、马尔代夫、菲律宾、关岛。按照原定计划，小组预选赛原本在六月3日至15日在中国苏州举行。
中国足协周一表示，新的比赛场地可能会选在阿联酋。由于马尔代夫和叙利亚疫情严重，球员入境中国后须接受严格的隔离措施，因此原定赛程安排将无法履行。
亚足联并未证实相关赛事移往阿联酋举行的消息，只是强调比赛将在“中立场地”举行。中国媒体报道称，马尔代夫和叙利亚足球队目前已经抵达迪拜，但未被获准前往中国。马尔代夫前锋球员阿里·阿什法克（ Ali Ashfaq）此前发推称，他的新冠检测呈阳性，将无法参加预选赛。
刚刚过去的周日，中国队以7比0的悬殊比分战胜了关岛队，下一场比赛原定在周四迎战马尔代夫队，叙利亚和马尔代夫的比赛则安排在六月七日举行。
目前中国队小组排名第二，仅次于叙利亚队。中国官方的中国新闻网报道称：“如今随着比赛再度易地，国足将不再具备主场优势，还需要远赴迪拜参与剩余比赛，球队无疑将面临更多考验。”
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