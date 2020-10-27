 受疫情影响 世界杯预选赛苏州赛事易地举行 | 足坛体坛 | DW | 31.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

足坛体坛

受疫情影响 世界杯预选赛苏州赛事易地举行

由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。

WM 2022 Afrika Ziehung in Kairo

（德国之声中文网）中国为防疫而采取的入境限制，使得2022年世界杯亚洲A组剩余的七场比赛无法按原定计划在苏州举行。亚足联周一宣布，相关赛事将转往中立场地举行。亚足联在一份声明中称，做出上述决定“是因为若干国家球队在入境中国问题上面临日益艰巨的挑战”。据称，新的赛事安排将在今后几天内正式公布。
世界杯亚洲预选赛A组中包括中国、叙利亚、马尔代夫、菲律宾、关岛。按照原定计划，小组预选赛原本在六月3日至15日在中国苏州举行。

中国足协周一表示，新的比赛场地可能会选在阿联酋。由于马尔代夫和叙利亚疫情严重，球员入境中国后须接受严格的隔离措施，因此原定赛程安排将无法履行。

Fußball Weltmeisterschaft 2018 Qualifikation Syrien gegen China

西安：2018年世界杯亚洲预选赛中叙利亚对阵中国（资料图）

亚足联并未证实相关赛事移往阿联酋举行的消息，只是强调比赛将在“中立场地”举行。中国媒体报道称，马尔代夫和叙利亚足球队目前已经抵达迪拜，但未被获准前往中国。马尔代夫前锋球员阿里·阿什法克（ Ali Ashfaq）此前发推称，他的新冠检测呈阳性，将无法参加预选赛。

刚刚过去的周日，中国队以7比0的悬殊比分战胜了关岛队，下一场比赛原定在周四迎战马尔代夫队，叙利亚和马尔代夫的比赛则安排在六月七日举行。

目前中国队小组排名第二，仅次于叙利亚队。中国官方的中国新闻网报道称：“如今随着比赛再度易地，国足将不再具备主场优势，还需要远赴迪拜参与剩余比赛，球队无疑将面临更多考验。” 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

China Zhejiang Provinz - Junge chinesische Studenten bei Fussballübung

中国足球错失2020“小目标” 27.10.2020

与经济增长类似，中国对国足也制定了计划和小目标。虽然官方数据显示经济指标能够如期完成。不过中国足球这方面的情况就不一样了。

Klub Weltmeisterschaft Fußball 2013 Guangzhou Evergrande FC Bayern München

中国男足不敌叙利亚： 球迷愤怒 教练辞职 15.11.2019

世界杯亚洲赛区小组赛中，中国队以1：2输给叙利亚队后，中国足协“道歉”，教练辞职，但仍不能平息球迷的愤怒。

China Guangzhou Evergrande vs. Tianjin Quanjian | Taobao & Anthony Modeste

病毒之下，中国体育赛事纷纷延期或取消 01.02.2020

周四中国取消了国内所有足球赛事。数小时前，世界室内田径锦标赛以及滑雪世界杯赛宣布推迟举行。

广告

非常德国

Symbolfoto Corona-Schnelltest

外行人也能开快筛站？德国疫情催生出的“新商机”

在德国，开间快筛站可能比你想象的更容易。无需相关知识背景，外行人只要上网完成课程，就能申请经营快筛中心，而且轻松就能获得到政府补贴。这是否成为了牟取暴利的新途径？  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  