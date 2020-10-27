受疫情影响 世界杯预选赛苏州赛事易地举行

（德国之声中文网）中国为防疫而采取的入境限制，使得2022年世界杯亚洲A组剩余的七场比赛无法按原定计划在苏州举行。亚足联周一宣布，相关赛事将转往中立场地举行。亚足联在一份声明中称，做出上述决定“是因为若干国家球队在入境中国问题上面临日益艰巨的挑战”。据称，新的赛事安排将在今后几天内正式公布。

世界杯亚洲预选赛A组中包括中国、叙利亚、马尔代夫、菲律宾、关岛。按照原定计划，小组预选赛原本在六月3日至15日在中国苏州举行。

中国足协周一表示，新的比赛场地可能会选在阿联酋。由于马尔代夫和叙利亚疫情严重，球员入境中国后须接受严格的隔离措施，因此原定赛程安排将无法履行。

亚足联并未证实相关赛事移往阿联酋举行的消息，只是强调比赛将在“中立场地”举行。中国媒体报道称，马尔代夫和叙利亚足球队目前已经抵达迪拜，但未被获准前往中国。马尔代夫前锋球员阿里·阿什法克（ Ali Ashfaq）此前发推称，他的新冠检测呈阳性，将无法参加预选赛。

刚刚过去的周日，中国队以7比0的悬殊比分战胜了关岛队，下一场比赛原定在周四迎战马尔代夫队，叙利亚和马尔代夫的比赛则安排在六月七日举行。

目前中国队小组排名第二，仅次于叙利亚队。中国官方的中国新闻网报道称：“如今随着比赛再度易地，国足将不再具备主场优势，还需要远赴迪拜参与剩余比赛，球队无疑将面临更多考验。”

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