受欧美制裁 新疆政法王升任西藏党委书记

（德国之声中文网）对于中共官员来说，听从组织安排，前往其他省区赴任是司空见惯的事情，也是官场升迁的一条捷径。但本次王君正被从新疆调往西藏，还是引起了很大的关注。毕竟王君正是欧盟制裁的四位中共高官之一，而且禁止他入境的不仅是欧盟，美国、加拿大和英国等国也同样对此人发出了入境禁令。

王君正曾任新疆自治区政法委书记，在那里穆斯林等少数民族被送入再教育营的问题上，被认为是关键人物。王君正于2019年接任新疆政法委书记一职后，一直在坚定维护这一体系。新疆大批穆斯林少数民族所遭受的人权侵害，都应由王君正承担政治、甚至直接的责任。

欧盟于今年3月对包括王君正在内的数名中国涉疆官员发出制裁令后，北京旋即做出愤怒的回应，宣布针对欧盟议员和机构的反制裁措施。现在受到制裁的王君正被任命为西藏党委书记，显然不是偶然之举，而更是对欧美发出的一种示威信号，毕竟欧美各国对西藏人权状况的批评由来已久。多年以来，藏人对地方当局的强力打压和肆意拘捕一直怨声载道。德国联邦议院人权委员会成员鲍泽（ Margarete Bause）对China.Table表示：“让新疆政法委书记去西藏当党委书记，这个任命显然是一种挑衅行为，是专门做给那些制裁王君正的政府看的。与此同时，这也是对藏人发出的严正信号，让他们知道，对他们的有系统的压制将会进一步升级。”因此，她认为这次人事变动可以被视为是对西藏反抗力量发出的一个警告信号。

China.Table的分析认为，到西藏担任党委书记，也为王君正今后进一步升迁奠定了基础。能够稳定新疆和西藏局势的官员，说明他们具备不惜一切代价维护中共统治的能力。胡锦涛就是一个最有说服力的例证，1988年，胡锦涛出任西藏党委书记，一年之后，他下令暴力镇压藏人的抗议活动，并在西藏宣布戒严。此后，胡锦涛仕途一帆风顺，并于2002年出任国家主席和中共中央总书记。

根据公开的资料，王君正的仕途当中，有过四次跨省调动的经历。赴任新疆前，这位学习科学社会主义专业出身的官员曾担任吉林省委常委及长春市委书记，在此之前，他担任过旅游胜地云南漓江市市长和市委书记，稍后又升任湖北副省长及省委常委。

不过，王君正的仕途也并非一帆风顺。在长春任职期间，当地一家制药厂生产的狂犬疫苗因使用过期材料而引发震惊整个中国的疫苗丑闻。不过，这场丑闻显然并没有影响到王君正日后前往新疆和西藏担任封疆大吏。

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