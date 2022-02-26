受战争威胁：乌克兰的世界遗产

基辅：圣索菲亚大教堂和相关修道院建筑 基辅佩切尔斯克修道院

这座11世纪的东正教教堂是为了与今天伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂相媲美而建造的。它的马赛克和壁画令人叹为观止，极受重视。这座教堂极大地影响了后来的寺庙，并与附近的修道院建筑群一起被称为基辅佩切尔斯克修道院，或基辅洞穴修道院，它也使该地区成为东正教信仰和思想的中心。