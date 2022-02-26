受战争威胁：乌克兰的世界遗产

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随着俄罗斯继续向乌克兰进行致命和破坏性的推进，联合国教科文组织呼吁保护该国的文化遗产。乌克兰的七处世界遗产证明了其丰富而多元的历史。
这座11世纪的东正教教堂是为了与今天伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂相媲美而建造的。它的马赛克和壁画令人叹为观止，极受重视。这座教堂极大地影响了后来的寺庙，并与附近的修道院建筑群一起被称为基辅佩切尔斯克修道院，或基辅洞穴修道院，它也使该地区成为东正教信仰和思想的中心。
这座东正教大主教的旧居以其戏剧性的混合风格，包括拜占庭式、哥特式和巴洛克式的影响，表达了奥匈帝国多样化的宗教和文化特征。这个巨大的建筑群由捷克建筑师约瑟夫-赫拉夫卡于1864-1882年建造，还包括一个小教堂、神学院和一个修道院。
利沃夫西部城市建立于中世纪晚期，几个世纪以来一直是行政、宗教和商业的重要中心。现代城市仍然保留着中世纪的特征，包括各种宗教团体的礼拜场所。它还拥有许多巴洛克式建筑。它的建筑显示了东欧、意大利和德国影响的混合。
斯特鲁维测地弧线是一连串的测量三角区，横跨2820公里和10个国家。它的最南端位于黑海边的乌克兰城镇斯塔罗-涅克拉索夫卡，而最北端则位于挪威的哈默菲斯特（上图 摄于1895年；没有乌克兰方面的照片）。这个合作机制建于1816-55年，用于确定地球的确切形状和大小。
陶瑞克-切森尼斯古城遗址是公元前5世纪由多里安希腊人建立的城市，位于克里米亚西南部的塞瓦斯托波尔外，该地区在2014年被俄罗斯非法吞并。遗址包括公共建筑群、住宅区和早期基督教遗迹、保存完好的葡萄园地块和相关系统，以及石器时代和青铜时代的建筑遗迹。
这个联合国教科文组织的世界遗产实际上是一系列由16个—— "tserkvas"，即教堂组成的。分布在波兰和乌克兰的喀尔巴阡山脉地区。这些木质原木结构是由东正教和希腊天主教社区在16至19世纪之间建造的。它们体现了斯拉夫国家的木材建筑传统，其内部装饰也相当出名。
同样位于乌克兰西部的世界自然遗产有无数古老和原始的山毛榉森林。该遗址整体包括18个国家的94个地区。这张照片是Uholka-Shyroki Luh森林，它是世界上最大的原始山毛榉森林的一部分。山毛榉在最后一个冰河时期之后，即11000年前开始蔓延，现在是原始的、复杂的生态系统的一部分。
自俄罗斯入侵起，乌克兰就要求西方提供战机，抵抗俄军空袭。不过，这是一件非常棘手的事情。从作为一个整体的北约到每个成员国，都无意冒被俄罗斯视为战争一方的风险。日前（3月8日），华盛顿便婉拒了华沙提出的转手设在德国境内的美国空军基地向乌克兰送去波兰现有战机的建议。
应俄罗斯要求，联合国安理会本周五就生化实验室举行会议。莫斯科之前声称美国在乌克兰进行“军事生物计划”，后者驳斥这一指控。世卫组织周四告诉路透社，已建议乌克兰销毁存放在该国卫生实验室的高危病原体，以防止“任何可能的泄露”。
国际移民组织(IOM)称，自15天前俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。
继麦当劳、星巴克、宜家家居这类国际企业宣布退出俄罗斯市场后，国际金融银行机构也迈开了逃离俄罗斯的步伐。其中的问题不光是俄罗斯的欠债如何处理？还有像德意志银行这样的“老铁”不愿意离开。
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