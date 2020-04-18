受惠于新冠疫情 亚马逊股价创史上新高

(德国之声中文网) 亚马逊股价在周二上涨了5%，让世界首富贝佐斯变得更加有钱。据彭博周一公布的亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），在2020年初起，贝佐斯在公司的资产增加了240亿美元（折合219亿欧元），达到1,385亿美元。

随着COVID-19在全球各地爆发，迫使人们待在家中，对该公司的送货服务需求猛增。

亚马逊取得了经济收益－但形象受损

但在疫情期间，亚马逊也受到负面消息之影响。该公司一直在努力满足需求，但许多客户面临漫长的收货时间或已付款的订单出现问题。这家电商巨头亦被指控未有充分保护其员工。

但是，这些都没有吓退一众投资者。尽管今年股市普遍下跌，但自今年初以来，亚马逊股价已上涨了近25%。

主宰世界经济的美国公司 苹果市值10年增加1000% 目前苹果股票市值近5500亿欧元，超过瑞典的国内生产总值，是全球市值最高的公司。苹果股票市值10年间增长了1000%。iPhone尤其是该公司的摇钱树。

主宰世界经济的美国公司 字母表晋升到第2位 全世界都使用谷歌搜索，令字母表（Alphabet/谷歌母公司）赚了个盆满钵满，从全球10强企业排名第五跃升到第二。借助其它网络服务如YouTube 视频平台或者手机操作系统安卓，字母表的股票市值已经达到4740亿美元。而全球10强企业中的第3名也是一家靠互联网发家致富的美国公司。

主宰世界经济的美国公司 电子统治 微软公司的市值略次于字母表。与去年相比，这家全球最大的软件供应商排名退后一位。数字化革命的弄潮儿们占据了全球十强企业的前三名，仅这三家企业的市值就超过德国达克斯指数所包含的所有30家上市公司。

主宰世界经济的美国公司 年度最佳企业 美国亚马逊公司去年全球排名还在第42位，今年一跃排名第6，将沃尔玛挤下全球最大贸易公司的宝座。但是在德国，亚马逊的劳动条件受到指责，其员工多次罢工。

主宰世界经济的美国公司 不断发展壮大的Facebook Facebook也进入百强企业前10名。如今这家社交网站拥有14亿用户，市值超过2700亿欧元，因此在100强企业中排名第7位。

主宰世界经济的美国公司 德国企业先锋 据《商报》报道，德国制药和化工公司拜尔是全德国市值最高的公司，在全球100强企业中排名第57位。尤其是拜尔的化工领域与制药分开之后，其股票市值大幅度攀升，达到960亿欧元，遥遥领先于其它德国公司。

主宰世界经济的美国公司 再见了，大众 大众汽车公司的尾气排放作假丑闻令其股价大跌，因此从全球企业100强出局。戴姆勒公司仍跻身于100强之内，排名第83位。进入全球企业100强的共有6家德国公司，除了拜尔和戴姆勒之外，还有SAP、西门子、德国电信和安联保险集团。

主宰世界经济的美国公司 百强企业引领世界经济 2015年，全球100强企业的市值继续上升，达到14万亿美元，超过德国、法国、英国、加拿大、印度和印度尼西亚国内经济产值的总和。在2015年年底进入全球100强的企业中，包括26家欧洲公司，17家亚洲公司和54家美国公司。

主宰世界经济的美国公司 中国公司榜上有名 中石油，中石化也进入世界百强企业排行榜。2015年8月份，英国《金融时报》公布了全球500强企业排名，中石油首次超越美国埃克森美孚，再次成为全球市值最高能源公司。

主宰世界经济的美国公司 中国工商银行入榜 2015年，中国工商银行进入全球最有价值上市公司100强之列，排名第11位。 作者: Nicolas Martin/李京慧



新冠疫情使全球经济陷入停滞，仅在美国失业人数就增加了约1700万人。

摩根大通（JP Morgan Chase）和富国银行（Wells Fargo）等主要银行已表示，前所未有的失业潮将至－而零售业的份额也也被亚马逊最近的"成绩"所进一步侵食－其影响力不亚于2008年的金融危机。



无处可去：新冠疫情下的旅游业 非洲抗疫措施 面对具备“大流行”特征的新冠疫情，非洲国家也采取了一系列抗疫措施。例如，南非禁止来自疫情高风险国家的人士入境；尼日利亚在机场、港口和边境对入境游客进行体温检测；喀麦隆则已宣布无限期关闭边境。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 澳大利亚禁止出国游 澳洲政府无限期禁止公民出国旅游。澳大利亚总理莫里森还呼吁海外澳人应尽快回国。澳洲此前已宣布，任何返回澳大利亚的人都需要进行为期14天的自我隔离。这里的城市也冷清了很多。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国暂停旅游 新冠危机令游客和旅游业遭受巨大打击。包括途易（TUI）在内的旅行社中止旅行业务，部分航空公司停运。德国政府和联邦州决定，酒店不得为“出于旅游目的”的游客提供过夜住宿。联邦政府同时呼吁公民暂停境内和出境旅游。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 欧盟宣布关闭边境 欧盟于周二（3月17日）宣布关闭欧盟外围边境30天。包含多个非欧盟国家的申根区的外部边境也将关闭至少30天。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国启动境外撤侨 越来越多的国家采取“封国”措施，大量航班被取消。德国汉莎及其子公司欧洲之翼计划通过特殊航班将滞留在加勒比海地区、西班牙加那利群岛和马略卡岛的至多6500名侨民接回德国。德国政府将协助滞留在摩洛哥的德国游客回国。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 北德岛屿暂不接客 不论是施皮克奥格岛(Spiekeroog) 、叙尔特岛（Sylt）还是吕根岛(Rügen)，本周一（3月16日）开始，北海和波罗的海的北德岛屿暂时对游客关闭。已经登岛的游客也被要求打道回府。实行这一措施的理由是这些岛屿的医疗系统无法承受大批感染人数。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国关闭部分边境 周一上午开始，德国开始在和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境上实行入境管控。没有正当理由的普通游客将被禁止入境，因工作原因往返边境的人员及货运则不受影响。该措施的有效期限尚不得而知。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 巴黎迪士尼乐园暂停营业 法国巴黎和美国佛罗里达州的迪士尼乐园暂时关闭。迪士尼邮轮公司（Disney Cruise Line）也暂停了邮轮运营。迪士尼公司表示，这些是权衡之后作出的决定，旨在保护客人和工作人员。该公司介绍，此前已经关闭的香港和日本的迪士尼乐园则继续保持关闭。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 奥地利滑雪场提前结束滑雪季 奥地利萨尔茨堡（Salzburg）和蒂罗尔州(Tirol)的滑雪场提前结束了滑雪季。这些滑雪场的缆车从上周日（3月15日）开始停运。酒店和其他住宿场所周一开始关闭。这两个州的州政府预计阿尔卑斯山地区的疫情扩散速度将因此放缓。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 美国对欧洲实施旅行禁令 美国宣布30天内禁止来自欧洲的旅客入境美国，该禁令于当地时间3月13日零点起开始生效。此项禁令未包含美国公民。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 印度禁止外国人入境 印度宣布所有旅游签证因新冠疫情而失效一个月。印度卫生部3月11日宣布，已经在印度境内的外国游客不受影响。该入境禁令将至少持续至4月15日。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 中国关闭珠穆朗玛峰通道 中国西藏登山协会宣布关闭珠穆朗玛峰北坡通道。登上世界最高峰所需的登山证已停止发放。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 意大利愈加孤立 奥地利已对从意大利入境奥地利的人士实施入境禁令，除非入境者拥有医生开具的健康状况证明。斯洛伐克也关闭了边境。阿尔巴尼亚禁止旅客经航空和陆路出行。许多航空公司将其飞往意大利的航班暂停至4月3日。德国、英国和爱尔兰升级对意大利的旅行警告，并呼吁本国国民离开意大利。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 地中海邮轮停航 意大利游轮公司歌诗达（Costa Crociere）暂停地中海航线运营。该公司3月10日宣布，将停航至4月3日。成千上万的游客受到这一措施的影响。正在地中海航行的邮轮只会为了让游客上岸而在意大利港口靠岸。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 德国国会大厦穹顶关闭 为防止新冠疫情蔓延，德国国会大厦的屋顶露台和穹顶自3月10日起向游客关闭。据联邦议会介绍，德国国会大厦的屋顶露台和穹顶每年都要接待超过两百万名游客。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 意大利提前结束冬季运动季 意大利所有滑雪场自3月10日起关闭。此前，图中南蒂罗尔（Südtirol）地区的酒店和缆车运营商已经被要求停止营业至4月3日。该地区尤受德国和东欧冬季运动爱好者的欢迎。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 邮轮成风险因素 多艘邮轮因为新冠疫情遭遇隔离或者无法靠岸。例如，图中的意大利邮轮“歌诗达幸运”号（Costa Fortuna）被马来西亚和泰国禁止停靠后，获准停靠新加坡码头。该邮轮载有2000名游客，其中包括64位意大利人。

无处可去：新冠疫情下的旅游业 亚洲恐受巨创 对中国人的入境限制使亚洲的旅游胜地受到重创。著名景点如图中东京的浅草寺和柬埔寨的吴哥窟纷纷表示游客数量剧减。泰国旅游部3月9日表示，该国2月旅游人数锐减44%。 作者: Andreas Kirchhoff, Susan Bonney-Cox



周正豪（ 实习记者）/ 达扬 (德新社，路透社)