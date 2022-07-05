受乌克兰战争影响 新加坡“海南鸡饭”告急

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供应链中断、食品短缺、价格飙升：疫情和乌克兰战争给各个国家带来影响，因为要供应本土市场，马来西亚实施了活鸡出口禁令，但这给追求“鸡有鸡味”的新加坡带来“海南鸡饭”危机。
这是冯德莱恩自俄罗斯入侵以来第二次对乌克兰的访问，与泽连斯基总统一起评估乌克兰加入欧盟的进展。乌克兰总统前一天批评某些欧盟成员国在此问题上依然犹豫不决。
习近平和拜登通过电话后，北京以中立者的身份发出和平谈判的呼吁，中国真是中立的吗？《商报》一篇评论对此表示质疑。大多数东南亚国家迄今为止都没有对俄罗斯入侵乌克兰发出谴责，这是为什么呢？《法兰克福汇报》试图寻找答案。
美国-东盟特别峰会于5月12日至13日在华盛顿举办。美联社指出，拜登政府想以此证明，在处理俄罗斯入侵乌克兰难题的同时，美国也没有忽略亚太地区。不过东盟国家可能更担心会陷入被迫选边的困局。
这个全球最大棕榈油出口国的禁令使本就动荡的国际食用油市场更显脆弱。由于葵花籽油生产大国俄罗斯和乌克兰之间战火延烧，国际市场上食用油的价格原本就已飙升。
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