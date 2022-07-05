 受乌克兰战争影响 新加坡“海南鸡饭”告急 | 经济纵横 | DW | 06.07.2022

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经济纵横

受乌克兰战争影响 新加坡“海南鸡饭”告急

供应链中断、食品短缺、价格飙升：疫情和乌克兰战争给各个国家带来影响，因为要供应本土市场，马来西亚实施了活鸡出口禁令，但这给追求“鸡有鸡味”的新加坡带来“海南鸡饭”危机。 

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