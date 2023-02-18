受中国重罚 笑果文化在北京脱口秀全遭停

（德国之声中文网）笑果文化公司脱口秀演员的段子被控对中国解放军不敬，引发轩然大波。中国文旅局15日宣布，依据规定祭出行政处罚，对笑果文化开罚超过1335万人民币，并警告、没收违法所得逾1325萬人民币，同时"决定无限期暂停涉事公司在京所有演出活动"。

中国官媒新华社17日报导，中国文旅局在接获群众举报后，对有争议的段子展开调查，发现该公司及其演员HOUSE(李昊石)肆意篡改演出申报内容，在13日连两场“笑果脱口秀”演出中出现"严重侮辱人民军队的情节"，造成恶劣社会影响。

文旅局发表声明道，"我们绝不允许任何公司和个人在首都舞台肆意诋毁人民军队的光辉形象，绝不允许伤害广大人民群众对子弟兵的深厚感情，绝不允许把严肃题材娱乐化。"

对此惩处结果，笑果文化17日也发表声明回应，表示团队已痛定思痛，愿接受政府的"严肃处罚"，并即刻解除与演员李昊石的合同。声明写道："由于我们思想上存在侥幸心理，在管理上存在重大漏洞，我们为此付出了沉重的代价，整個团队陷入了深深的痛心和自责。我们诚恳地接受社会各界对我们的严厉批评，并再次深表歉意。"

遭罚前已致歉

5月15日，笑果文化公司在微博上发表一则致歉声明称，"5月13日，脱口秀演员HOUSE(李昊石)，在演出中有不恰当的比喻，引起了观众争议。在这里，我们向社会大众表示真诚的歉意。"声明表示，已在第一时间对HOUSE进行了严肃的批评，要求他反省，并无限期停止他后续一切演艺工作。李昊石本人也在微博上道歉，称自己在演出中使用了非常不恰当的比喻，给观众造成了不好的感受和联想，"我将为此承担责任，停止一切演艺，深刻反省，重新学习"。

同一天，北京晚报在微博上发布消息，较为具体地谈到了笑果文化公司致歉声明中提到的所谓"不恰当的比喻"。报道说，"近日有网友爆料称，在观看喜剧公司'笑果'的北京场演出时，发现其中有非常不妥的表达。一名演员谈到，自己领养了两条野狗，它们在追松鼠时，让他想起来八个字--'作风优良，能打胜仗'。目前，涉事脱口秀演员以及'笑果'均已致歉，承认了错误的存在。"

不过，尽管李昊石和笑果文化公司均已道歉，但该事件还远远没有结束。北京晚报在同一报道中写道，"记者了解到，北京市文化执法总队表示，5月15日上午通过网络巡查已获知此事，并已对相关公司进行立案调查。"

解放军强军口号

香港01在报道这一事件时写道，"网民表示，该演员的台词让他感到不适，'你们这个破梗侮辱了人民子弟兵'。中国共产党十八大后，国家主席习近平提出新时代强军目标：'听党指挥，能打胜仗，作风优良'。这12字亦成为解放军强军口号。"

2013年三月，在十八大后当选中共总书记，并接任军委主席的习近平在十二届全国人大一次会议解放军代表团全体会议上强调，"建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，是党在新形势下的强军目标。"从那以后，"作风优良，能打胜仗"就一直是解放军的的口号，也被用来形容解放军。

中国官媒《人民日报》就该事件发表评论说，"某脱口秀演员被指冒犯人民子弟兵，其所属公司受到立案调查。脱口莫脱轨，玩梗须有度。片面追求笑果而不惜踩线，就陷入了误区。心有所畏、言有所戒、行有所止，这应是职业底线，更该成为行业共识。价值观立得端，言行才不会跑偏。"

在微博上，网民在相关报道下留下了各种评论。有人写道，"封杀笑果文化，杀一儆百"；"中国人民解放军就是底线，让笑果消失吧"；"太气人了！这是开玩笑吗！是违法！"

也有人问道："犯了哪条法律？"，还有人留下"上纲上线了"以及"因言获罪"的评论。有人感叹，"这种环境脱口秀其实没法演"，一名自称为"一名退役军人"的网民写道："我个人并没有觉得非常不妥。为什么我们总是很敏感，汪汪队里狗狗们可以是特工，猫狗大战里狗狗可以是情报人员。可以有狗狗大厨，狗狗科学家等等等等角色形象。然后狗狗却不能有 能打胜仗，作风优良的品格？"

笑果工作人员：争议内容并不在事前审核的文本内

公开资料显示，笑果文化传媒有限公司成立于2014年5月，总部位于上海，是一家中国的艺人经纪公司和喜剧产业公司。该公司曾出品《吐槽大会》、《脱口秀大会》、《冒犯家族》、《怎么办！脱口秀专场》、《全民泡泡超人》等综艺节目，曾蝉联"上海文化企业十佳"。

最近几年，笑果文化至少已爆出两起严重的负面事件。2020年，笑果文化旗下艺人、脱口秀演员卡姆因涉毒被拘留，笑果文化随后道歉并决定无限期停止卡姆的所有工作。2021年，旗下艺人李诞的一则广告被指文案内容低俗，有辱女性尊严，笑果文化公司"因未尽到审核义务被处以没收广告费"并罚款20万元人民币。李诞是《脱口秀大会》的鼻祖人物和股东，曾多次带领艺人赴美巡演脱口秀。

据湖北日报传媒集团下属的极目新闻报道，一名自称笑果文化编剧的工作人员向极目新闻记者介绍，脱口秀演员演出的内容公司都会进行审批，也会向相关部门进行报备。据他了解，HOUSE演出中的争议内容并不在事前审核的文本内。目前，HOUSE(李昊石)微博账号已被禁言。

新华社当地时间5月16日中午发表微博写道：“【#人民军队不容冒犯必须敬畏#】人民军队保家卫国，每个人都必须敬畏；“听党指挥、能打胜仗、作风优良”，每个字都不容冒犯！”

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。