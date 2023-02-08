受中国舆论关注的俄亥俄州化学事故 现状如何？

（德国之声中文网）美国俄亥俄州火车出轨事件的有毒废物转运在短暂停顿之后，本周已恢复。据BBC报道，周二（2月28日），当地环保部门官员表示，固体和液体废物正被运往专门的设施。

上周末，美国环境保护署（EPA）曾宣布暂时停止从事故地点运输受污染的废物，以 "确保所有废物都以安全和合法的方式处理"。一些废物已经被运往德克萨斯州和密歇根州的处理设施。据福克斯新闻周三报道，德克萨斯州哈里斯县的一处化学废水处理厂附近居民对大量有毒污水运至本地表达了不满。

2月3日，一列载有包括有毒可燃气体氯乙烯在内的危险化学物的火车在俄亥俄州匹兹堡市西北约80公里处的东巴勒斯坦脱轨，引发了大火。由于担心会发生爆炸，当局将附近的居民撤离后，进行了有控制的焚烧。该事故未造成伤亡，但燃烧产生的巨大蘑菇云状浓烟在数英里外都能看到。

事故发生在有4700居民的小镇East Palestine附近

中国网络热议

事故发生后，一些人在社交媒体上称之为"历史上最大的环境灾难"，甚至称为"切尔诺贝利2.0"，并质疑当局、铁路公司和主流新闻媒体故意掩盖这场危机的全貌。

而在事发超过一周后，这一话题突然中国社交媒体微博上成为热搜。中国官媒也开始密集报道此事。《环球时报》还发表社评，批评美国媒体舆论没有足够关注俄亥俄州的环境灾难。评论称，"华盛顿精英都紧盯着万米高空上几个'不明飞行物'，并对'安全威胁'高谈阔论，但对本国公众正在遭遇的毒气威胁熟视无睹"。

中国外交部发言人汪文斌在2月15日的例行记者会上，也质疑美国政府和媒体对这一事件"轻描淡写"，同时却"炒作"气球事件。中国官方和媒体传达的一个暗示是，似乎美国在利用气球事件转移公众注意力，掩盖在俄亥俄州发生的列车脱轨事件以及其导致的环境污染灾难。

中国一些自媒体也积极跟进，称美国媒体对俄亥俄列车脱轨"压着不报"、"集体噤声"。一时间，中国互联网上出现强大声浪认为，与中美气球争议相比，俄亥俄州的泄漏事故才是更该关注的大事和丑闻。

"集体噤声"？

然而事实是，美国媒体从事发至今都在追踪俄亥俄脱轨事件的最新发展。《纽约时报》、《华盛顿邮报》、CNN等全国性以及地方媒体的报道都有迹可寻。有中文自媒体指出，中国官媒在批评美媒忽视脱轨事件时，引用的报道和信息也都来自美国各大媒体和政府。

例如《纽约时报》在报道官方对事故和处置办法的说明的同时，也报道了当地居民纷纷抱怨头痛和身体不适，称在镇上闻到化学品气味，以及分享动物死亡图片等情况。此外，有关一名记者在一场新闻发布会上与主办方发生争执后"被捕"及其引起的争议，美国媒体也有报道。目前报道主要聚焦有关善后工作的进行，以及居民对当局提出的诉求。

据报道，上周末美国环境保护局表表示，东巴勒斯坦镇的空气质量已恢复到安全水平，居民已可返回。此外对公共供水系统进行的水质测试也"没有发现风险迹象"。该机构称，化学品的气味没有消散，是因为即使污染物浓度远低于危险水平，在空气中也是能闻到的。

但当地居民们的担心并未消除。据哥伦比亚广播公司（CBS）报道，在上周的一次市民对话会上，该镇居民以及环保活动家艾琳·布罗科维奇（Erin Brockovich）呼吁政府提供更多答案，说明为什么人们在脱轨事件后继续报告感到不适，包括咳嗽和呼吸道问题。还有居民向官员施压，要求他们保证空气和用水安全。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。