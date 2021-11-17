受中国禁止出境数年 美籍华人拜习会前成功返美

(德国之声中文网) 一名美国政府官员独家向路透社透露，一位多年来被禁止离开中国的美籍华人已返回美国，而他是在美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤前几个小时才获释的。

在这位名叫丹尼尔・徐 (Daniel Hsu) 的美国公民获释返美之际，美国也将七名在美被定罪的中国公民驱逐出境。这七人中，有一名被中国政府通缉的人面临欺诈指控。不过，一位美国政府官员否认这些人是两国条件交换的一部分。

这位匿名的美国官员证实，丹尼尔・徐从未在中国被定罪，但被中国政府禁止出境超过四年。中国当局在上周末允许他离开中国，并于本周一 (11月15日) 晚间抵达美国，当时拜登与习近平正在举行3个半小时的视频会议。

丹尼尔只是被中国限制出境的其中一位美国公民。路透社在报导中指出，美国政府称中国以「强制禁止出境」的方式非法关押美国公民，但确切人数不详。出境禁令是导致美中关系恶化的许多争端之一。美中关系近期陷入多年来的最低点。美国政府今年警告公民需审慎考虑是否去中国旅行，因美方称中国可以利用出境禁令「作为对外国政府的谈判筹码」。

美国移民和海关执法局（ICE）表示，美国政府已将在美被定罪的中国公民遣返回中国，当中包括因欺诈和拍摄国防设施而被定罪的人，以及试图擅自闯入美国前总统特朗普私人庄园的中国女子。路透社指出，他们的遣返标志着美国官员为改善中美关系而采取的「初步措施」。

匿名的美国官员表示，欢迎丹尼尔・徐返回美国，但也再次否认七名遭遣返的中国人是条件交换的一部分。他告诉路透社：「我们不是这样看待他们的。这些行动是中国在扭转一开始就不应该发生的事情。」

他也表示，目前仍有许多美国人在中国被禁止出境和任意拘留，而美国也将确保他们获释。此外，美国还会继续向中国施加压力，使其接受更多的遣返航班。截至目前为止，路透社暂无法联系到丹尼尔・徐。

丹尼尔・徐去年曾接受美联社，当时他表示，自2017年以来，他便被中国当局扣为人质，他认为此举是为了引诱他的父亲回到中国面对几十年前的挪用公款指控。但中国当局对丹尼尔・徐的案件一直保持沉默。中国驻华盛顿大使馆没有立即针对丹尼尔・徐获释或中国公民遭驱逐出境的事件发表评论。

美否认遣返中国公民为交换条件

美国移民局在一份声明中告诉路透社，逃到美国的中国银行广东开平支行前行长许国俊于2001年逃往美国，他曾因涉嫌贪汙而被中国通缉，而他是被美国驱逐出境的其中一位中国公民。

其他被遣送回中国的人包括张玉婧和卢静，她们都试图在2019年进入美国前总统特朗普的私人庄园；王宇浩 (音译) 和张杰伦 (音译)，则因拍摄美国佛罗里达州的国防设施而分别被判处10个月和12个月的刑期；最后两名被遣返的中国公民孙勇 (音译) 和唐俊良 (音译)，则曾因金融犯罪遭判刑。

一位了解驱逐行动的消息人士告诉路透社，美国政府内部广泛认可了这一行动，因为他们认为此举会被解读成是拜习会之前一个表达善意的方式。不过他也说，仍有一些美国官员担心太过明显地将交换条件与拜习会挂钩，可能鼓励中国政府未来对美国公民使用更多出境禁令。

类似事件也发生9月，在华为首席财务官孟晚舟从加拿大返回中国数天后，一对自2018年以来遭中国禁止出境的美国姐弟，便获得了中国政府的释放。

当时白宫表示，孟晚舟返回中国和在那不久后获释的两名加拿大人并非所谓的人质交换。中国外交部近日称中国银行广东开平支行前行长许国俊被遣返回中国为「重大成果」。

美国国土安全部说，目前有超过4万名中国公民受到美国的最终驱逐令，不过中国拒绝配合他们的遣返相关作业。美国国土安全部一位发言人向路透社表示，该部门希望与中国就遣返问题进行合作，但他也指出，该部去年因中国官员拒绝合作而对其实施签证制裁。

该官员表示，对中国官员实施签证制裁主要是因为「中国政府继续藐视其国际义务和不尊重美国法律」，而国土安全部将继续在必要时寻求进一步的反制措施。

(路透社丶华尔街日报)

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