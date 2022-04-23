受不了高通膨？拜登：考慮取消對中國部分關稅

（德國之聲中文網）根據美國CNBC報導，美國總統拜登週二（5月10日）在發表全國講話時表示，白宮可能取消川普時代實施的部分對華懲罰性關稅，甚至完全取消。

拜登說，「正在研究這會產生什麼積極的影響」，目前「還沒有做出任何決定」。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）則向媒體透露，「未來幾週 」可能會有更多關稅相關消息。

美國前總統川普任期間，美中之間的關稅貿易戰白熱化。美國指責中國一系列不公正的貿易行為，並開始對中國商品加徵懲罰性關稅，希望藉此縮小美國對華巨額貿易逆差、支持美國製造的商品。

貿易戰爆發約一年後，美國事實上已經對幾乎所有來自中國的進口產品加徵了懲罰性關稅，涉及產品價值超過5000億美元；而中國也出台反制措施，對美國產品大面積加徵關稅。

分析人士指出，加徵的關稅最終還是被外貿商轉嫁到消費者頭上，使得許多中國產品對美國消費者來說變得更加昂貴。

CNBC報導指出，削弱川普時期對中國商品徵收的關稅，將在多大程度上降低通膨，仍是許多經濟學家爭論的問題。但許多人認為，放寬或完全取消對華懲罰關稅，已是白宮可動用的少數選擇之一。

今年3月，美國貿易代表辦公室宣布，將重新豁免對352項從中國進口商品的關稅。4月，美國財長耶倫（Janet Yellen）、負責世界經濟事務的白宮國家安全副顧問辛格（Daleep Singh）都曾表示，美國正仔細審視對華貿易戰略，考慮降低對中國非戰略性商品的關稅，以降低通貨膨脹。

拜登：解決通膨是首要之務

美國正歷經40年來最嚴重的通膨問題。根據路透社報導，美國消費者物價指數 （CPI）比一年前，高出了8%以上。這是自 1981 年以來的最高水平。 高通膨也對拜登政府聲望產生衝擊，甚至被認為可能撼動今年11月的期中選舉。

拜登在10日的全國演講上試圖安撫民眾並信心喊話。他說：「我想讓每個美國人知道，我正在非常認真地對待通貨膨脹，這是我在國內的首要之務。」他表示理解美國人的困境，正和美國聯準會（Fed）共同努力解決問題。

他強調，政府已從戰略石油儲備中釋放石油，也對利潤創歷史新高的公司施加壓力，力圖降低價格。他還說，美國聯準會應該做好平衡工作。

美國央行上週已將利率提高了半個百分點，預計今年將推出更多的加息措施。

拜登指出，造成美國通膨飆升的主因是新冠疫情、全球供應鏈問題和俄烏戰爭；但共和黨與部分經濟學家認為，拜登及民主黨野心勃勃的經濟策政策——包含去年的高達數萬億美元的新冠援助計劃以及拜登簽署的兩黨基礎設施法——也助長了通膨。

對此，舊金山聯邦儲備銀行3月份的一項研究認為，美國的財政刺激措施導致目前的通貨膨脹數據增加了3個百分點，但如果沒有這些支出，經濟可能陷入通貨緊縮，將更加難以管理。

（CNBC、路透社）

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