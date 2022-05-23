受不了「清零」？愛彼迎將退出中國市場

（德國之聲中文網）愛彼迎（Airbnb）週二（5月24日）上午宣布，將於今年夏天退出中國本土市場。官網刊登的〈愛彼迎致中國用戶的一封信〉寫道，愛彼迎中國將「於2022年7月30日起，暫停支持境內房源、體驗及相關預定。」

該公司在信中表示，「疫情當下，改變是新常態，旅遊業也迎來變革。隨著出入境政策逐步放開、全球疫情得到有效控制，中國旅遊者的出境遊需求必將全面釋放。」儘管退出中國境內旅遊市場，但愛彼迎將「固本培元，全面服務於出境遊」。

總部位於舊金山的愛彼迎是美國一間房屋租賃公司，在海外市場深受歡迎，並於2016年進軍中國市場。根據《金融時報》，愛彼迎在中國開展業務以來，已達成約2500萬次入住的成績。

在愛彼迎正式宣布將退出中國本土市場之前，美國CNBC引述了兩名知情人士消息，搶先披露報導。一名知情人士向CNBC透露，愛彼迎近年在中國的境內生意——包括前往中國的外國人——僅佔其總收入約1%左右。

據報，愛彼迎在中國本土近15萬個房源和體驗業務將完全下線，僅保留出境業務；預計將在今年夏天完成。退出中國本土市場後，愛彼迎北京辦事處仍將持續運營，並專注於出境旅遊業務。

為何退出？

愛彼迎多年努力嘗試打入中國市場，最後決定撤出。綜合媒體報導，主因一方面是面臨國內市場競爭。

根據《金融時報》報導，儘管愛彼迎一直受到前往海外的中國遊客歡迎，但國內遊客更傾向中國本土公司。該報引述澳大利亞昆士蘭大學2021年發布的報告指出，中國本地公司普遍更受信任，「與世界上大多數其他國家不同，中國沒有接受愛彼迎」。

該報告援引2020年的市場數據稱，相較於愛彼迎在中國有約15萬個房源，市場領導者「途家網」卻有約120萬個房源。

另一方面，新冠疫情被認為是壓垮愛彼迎中國的最後一根稻草。

綜合CNBC、法新社報導，中國反覆的防疫封鎖措施使得國內旅遊業的恢復速度極為緩慢。相較之下，歐美多國採取「與病毒共存」的防疫政策，全球旅行業務近期有復甦跡象，愛彼迎今年的長期租金收益也有所上升。

根據法新社，愛彼迎在最近的一份收益報告中表示，今年前3個月愛彼迎全球的住宿和旅遊體驗預定量，超過了1.02億，創下新的季度紀錄。

「客人的預訂量比以往任何時候都多。展望未來，我們看到一直被壓抑的強勁需求。」愛彼迎在一封股東信中如此表示。

中國堅持「動態清零」的防疫政策，包含北京、上海等多座城市實施嚴格的封控措施，過去兩個月已造成了嚴重的經濟損失。愛彼迎退出中國本土市場的消息傳出後，在微博引發熱烈討論。

中國「鳳凰科技網」報導強調，愛彼迎退出是因為國內同行競爭。微博貼文下方的熱門留言卻出現許多不一樣的聲音。部分網民留言稱：「是競爭還是政策沒點數嗎」、「同行競爭？還有幾個同行是活著的」、「各種政策淩駕於法律之上，幾句話就能毀掉一個行業」。

矽谷公司進軍中國屢敗

根據《紐約時報》，愛彼迎是在中國僅存的美國大型互聯網公司。報導指出，這是中國與世界其他大部分地區互聯網脫鉤的又一跡象。

《金融時報》指出，在北京強調對國內業務實施審查後，許多美國互聯網公司紛紛離開中國。

去年10月，微軟旗下的領英（LinkedIn）曾以充滿挑戰的運營環境為由，宣布放棄中國市場；2016年，優步（Uber）將其中國業務出售給競爭對手滴滴出行。

愛彼迎在2020年時，也曾在中國遭遇資安爭議。當時，愛彼迎表示爲了遵守本地政府相關法律法規要求，將向中國政府披露房東的資訊，且不再進一步通知房東。時任首席信託官、前聯邦調查局副局長喬伊斯（Sean Joyce）曾因表達抗議而在上任6個月後辭職。

（CNBC、《金融時報》、《紐約時報》等）

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