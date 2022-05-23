 受不了「清零」？愛彼迎將退出中國市場 | 经济纵横 | DW | 24.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

受不了「清零」？愛彼迎將退出中國市場

愛彼迎（Airbnb）無預警宣布將退出中國本土市場引發震撼。作為中國市場僅存不多的美國大型互聯網公司，愛彼迎為何退出？有媒體指出，中國嚴格的防疫措施是壓倒它的最後一根稻草。

Symbolfoto: Das Logo von Airbnb

耕耘6年，愛彼迎決定退出中國本土市場。

（德國之聲中文網）愛彼迎（Airbnb）週二（5月24日）上午宣布，將於今年夏天退出中國本土市場。官網刊登的〈愛彼迎致中國用戶的一封信〉寫道，愛彼迎中國將「於2022年7月30日起，暫停支持境內房源、體驗及相關預定。」

該公司在信中表示，「疫情當下，改變是新常態，旅遊業也迎來變革。隨著出入境政策逐步放開、全球疫情得到有效控制，中國旅遊者的出境遊需求必將全面釋放。」儘管退出中國境內旅遊市場，但愛彼迎將「固本培元，全面服務於出境遊」。

總部位於舊金山的愛彼迎是美國一間房屋租賃公司，在海外市場深受歡迎，並於2016年進軍中國市場。根據《金融時報》，愛彼迎在中國開展業務以來，已達成約2500萬次入住的成績。

在愛彼迎正式宣布將退出中國本土市場之前，美國CNBC引述了兩名知情人士消息，搶先披露報導。一名知情人士向CNBC透露，愛彼迎近年在中國的境內生意——包括前往中國的外國人——僅佔其總收入約1%左右。

據報，愛彼迎在中國本土近15萬個房源和體驗業務將完全下線，僅保留出境業務；預計將在今年夏天完成。退出中國本土市場後，愛彼迎北京辦事處仍將持續運營，並專注於出境旅遊業務。

為何退出？

愛彼迎多年努力嘗試打入中國市場，最後決定撤出。綜合媒體報導，主因一方面是面臨國內市場競爭。

根據《金融時報》報導，儘管愛彼迎一直受到前往海外的中國遊客歡迎，但國內遊客更傾向中國本土公司。該報引述澳大利亞昆士蘭大學2021年發布的報告指出，中國本地公司普遍更受信任，「與世界上大多數其他國家不同，中國沒有接受愛彼迎」。

該報告援引2020年的市場數據稱，相較於愛彼迎在中國有約15萬個房源，市場領導者「途家網」卻有約120萬個房源。

另一方面，新冠疫情被認為是壓垮愛彼迎中國的最後一根稻草。

China Coronavirus Ausbruch in Shanghai

反覆的封鎖措施使得中國旅遊業的恢復速度極為緩慢。

綜合CNBC、法新社報導，中國反覆的防疫封鎖措施使得國內旅遊業的恢復速度極為緩慢。相較之下，歐美多國採取「與病毒共存」的防疫政策，全球旅行業務近期有復甦跡象，愛彼迎今年的長期租金收益也有所上升。

根據法新社，愛彼迎在最近的一份收益報告中表示，今年前3個月愛彼迎全球的住宿和旅遊體驗預定量，超過了1.02億，創下新的季度紀錄。

 「客人的預訂量比以往任何時候都多。展望未來，我們看到一直被壓抑的強勁需求。」愛彼迎在一封股東信中如此表示。

中國堅持「動態清零」的防疫政策，包含北京、上海等多座城市實施嚴格的封控措施，過去兩個月已造成了嚴重的經濟損失。愛彼迎退出中國本土市場的消息傳出後，在微博引發熱烈討論。

中國「鳳凰科技網」報導強調，愛彼迎退出是因為國內同行競爭。微博貼文下方的熱門留言卻出現許多不一樣的聲音。部分網民留言稱：「是競爭還是政策沒點數嗎」、「同行競爭？還有幾個同行是活著的」、「各種政策淩駕於法律之上，幾句話就能毀掉一個行業」。

矽谷公司進軍中國屢敗

根據《紐約時報》，愛彼迎是在中國僅存的美國大型互聯網公司。報導指出，這是中國與世界其他大部分地區互聯網脫鉤的又一跡象。

DW.COM

新冠大流行让商务旅行嘎然而止。无论是航空公司，还是宾馆酒店，业务都一落千丈。商务旅行还有前景吗？

不久前美媒曾报道习近平下达指令要求今年中国经济增长率要保证高于美国。不过根据“彭博经济”日前发布的研究报告，这一目标恐难以达成。严格的防疫措施可能造成中国2022年GDP增长率仅有2%，这一数值也远低于其它研究机构的预测。

尽管正值五一小长假，北京的主要旅游景点却门可罗雀，北京餐饮业“五一”假期期间暂停堂食的规定令业主收入大减。

《金融時報》指出，在北京強調對國內業務實施審查後，許多美國互聯網公司紛紛離開中國。
去年10月，微軟旗下的領英（LinkedIn）曾以充滿挑戰的運營環境為由，宣布放棄中國市場；2016年，優步（Uber）將其中國業務出售給競爭對手滴滴出行。

愛彼迎在2020年時，也曾在中國遭遇資安爭議。當時，愛彼迎表示爲了遵守本地政府相關法律法規要求，將向中國政府披露房東的資訊，且不再進一步通知房東。時任首席信託官、前聯邦調查局副局長喬伊斯（Sean Joyce）曾因表達抗議而在上任6個月後辭職。

（CNBC、《金融時報》、《紐約時報》等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

(220522) -- SHANGHAI, May 22, 2022 (Xinhua) -- Passengers taking railway transit arrive at Hongqiao Railway Station in Shanghai, east China, May 22, 2022. Shanghai started to resume cross-district public transport starting from Sunday. Transport service on four subway lines and 273 bus routes has resumed on Sunday covering the central urban areas and the city's airports, railway stations, and hospitals. Passengers are allowed to use the public transport system only when they have negative result certificates for nucleic acid testing taken within 48 hours. (Xinhua/Ding Ting)

上海公交逐步復駛 民怨封城「天大的笑話」 23.05.2022

​​上海逐步解封，週日（5月22日）開始恢復部分公共交通。官媒大力宣傳、試圖淡化民怨，但真實情況卻似乎不是如此。與此同時，北京疫情持續升溫，逾半人口居家辦公。張文宏表示，可能新冠疫情「短期內不會結束」。

15.04.2022, China, Shanghai: Blick auf Container und Kräne im Yangshan-Hafen. rotz eines überraschend starken Exportwachstums im März muss sich Chinas Wirtschaft auf schwierigere Zeiten einstellen. Foto: Ding Ting/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

清零政策或使中国2022年经济增速低于美国 23.05.2022

不久前美媒曾报道习近平下达指令要求今年中国经济增长率要保证高于美国。不过根据“彭博经济”日前发布的研究报告，这一目标恐难以达成。严格的防疫措施可能造成中国2022年GDP增长率仅有2%，这一数值也远低于其它研究机构的预测。

An aerial view shows a bridge over the Huangpu river, amid traffic restrictions and a lockdown in the Pudong area to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China, March 29, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Aly Song

解封在望？上海：6月全面恢復正常生產生活 16.05.2022

上海週一（5月16日）上午宣布，6月要「全面恢復全市正常生產生活秩序。」此前，胡錫進才稱經濟「觸目驚心」，怎能讓大城市反覆封控。坐困圍城數月餘的上海人，終於要迎來解封了嗎？社群網絡的輿論反應卻是既期待又怕受傷害。

广告

能淡化海水的神奇手提箱

漂流海上，没有淡水喝？别着急，带上这只箱子。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  