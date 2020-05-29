取消香港特殊地位 《环时》批美“慢性自杀”

美国总统特朗普周五针对中国在香港推行《国安法》做出回应，宣布将取消香港特殊贸易地位。中国外交部发言人华春莹在推特上质疑美国，若无意干涉为何如此愤怒与恐惧？官媒《环球时报》批评美方做法无异于“超级大国的慢性自杀”。
（德国之声中文网）美国总统特朗普周五（5月29日）在白宫召开新闻发布会，针对中国计划在香港实施国家安全法做出回应。特朗普措辞强硬地表示，中国违反了1984年签署的《中英联合声明》，破坏了对香港自治的承诺，中方对香港采取的行动，对香港、中国和全世界人民而言都是一场悲剧。"中国用一国一制取代了他曾经许诺的一国两制方案。"
特朗普宣布，中国的行为以及近期其他损害香港自由的情况，清楚显示香港不再具备可以得到美方特殊待遇的充分自治，因此他已指示政府展开取消给与香港特殊待遇的程序，涉及引渡条约、高科技出口管制、独立关税与旅游区优惠待遇，国务院也将调整对香港的旅游警示。
他还表示，白宫将对直接或间接参与侵蚀香港自治的中港官员进行制裁。特朗普称，美方的行动将影响与香港之间的全面协议，"只有少数例外"。
此外，特朗普周五签署了公告，未来将禁止与中国军方有联系的中国研究生入境美国。据路透社报道，这一举措可能对3000至5000名中国研究生造成影响。
华春莹：为何对其他人在自家装防盗门生气?
中国外交部发言人华春莹在其英文推特上连发了五条推文称，《中英联合声明》共有8个段落、1137字和3个附件，没有只字片语提到英国在香港回归后对其负有任何责任。"一些美国官员大声疾呼香港特别行政区的国安法违反《中英联合声明》，中国可能'接管'香港。荒谬。香港是中国的一部分。有人会因为自己接管自己遭到指责吗？"
她指出，香港《国安法》针对的只有分裂国家、颠覆国家政权、组织和从事恐怖活动以及外国干预香港事务的活动。她质疑称："如果美国无意干涉，为何如此气愤和恐惧? 国安法就像装设一道能更好地保护内部安全与自由的防盗门。为何有人要对其他人在自家装设防盗门感到生气？"
《人民日报》也发文称，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。文章呼应防盗门说法称，最看不得别人家装防盗门的肯定是盗贼自己。文中强调，"没有人比中央政府更真心实意贯彻落实'一国两制'方针和基本法"，"坚决维护国家主权、安全、发展利益，坚决贯彻'一国两制'方针，坚决反对任何外部势力干涉香港事务，这就是全体中国人民的坚定决心"。
“华盛顿将站到香港人多数人利益的对立面”
中国官媒《环球时报》周六发表社评指出，这是一个"充满谎言的记者会"。社评指特朗普"肆意捏造涉港国安法给香港社会带来的变化，妄言中国 内地和香港从此'一国一制'，而无视两地从政治制度到治理体系和社会风貌的巨大差异"。
《环球时报》还写道："按照特朗普总统宣布的计划折腾下去，华盛顿将很快站到香港绝大多数人利益的对立面。他们把香港社会与内地社会等同对待，自会帮着两地公众进一步团结起来，同仇敌忾。美国将彻底失去在香港社会享有的信任和好感，后者对它的态度必将改写。"
社评认为，华盛顿正在开启更大的赌博，不过美国的经济脂肪已经没有过去厚。文章最后强调，美国"绝打不蔫香港，更压不跨整个中国"，美国逆历史潮流而动只会把自己折腾得越来越瘦，也越来越弱，美国的这套"极端玩法无异于一个超级大国的慢性自杀"。
香港官员：美国的威胁手段不会得逞
香港律政司长郑若骅周六表示，特朗普指责中国将香港变为"一国一制"的说法是"完全错误"。她指出，香港与中国大陆是一个国家，国家安全属于中央事务。
郑若骅并未对各界对于美国制裁的担忧做出直接回应，只强调"根据国际法原则，以压力干扰别国事务的做法，属于构成干预别国内政，在法律上不能接受"。
她还指出，中央为香港订立港区国安法是"合情、合理、合宪"，并表示国家安全从来都不属于香港的自制范围，很多人"偏重两制而忽略一国的重要性"。
《星岛日报》引述香港保安局局长李家超称，美方的威胁手段不会得逞，贸易永远是互惠互利，国家已表明会对美国任何制裁行动进行反制，特区政府会严肃留意事态发展。
香港美国商会会长早泰娜（Tara Joseph ）对美国总统的声明做出回应称，这对于在港的美国人而言是"哀伤的一天"，各个企业和家庭需要一段时间来消化这个结果。
美国一直是香港的重要贸易伙伴，2009年到2018年间，美国对香港的贸易顺差累计达2970亿美元。根据美国贸易代表处统计，2015年美商在香港的雇员人数超过18.8万人。
周五，德国联邦议院就“港版国安法”议题进行了一个小时的辩论。在德国政府如何应对香港特别行政区自治地位受损以及香港人权受威胁的问题上，党派之间存在分歧。同一天欧盟也做出“严重关切”的表态。 (29.05.2020)
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