取消台湾官员演讲後 韩国与中国举行会谈

（德国之声中文网）韩国高阶外交官员周四（23日）与中国外交人员举行会谈。日前，韩国才因临时取消台湾行政院政务委员唐凤的演说而引发台湾不满，台湾官方对韩国表示抗议，也因此这次中韩举行会谈的时机格显得格外敏感。

韩国外交部23日表示，外交部副部长崔钟建当天同中国外交部副部长乐玉成以视频方式举行第9次外交部门高级别战略对话。这是两国自2017年6月以来的首次此类会议，双方就双边关系、朝鲜的无核化谈判，地区及全球性议题等交换意见。

崔钟建也重申，首尔希望北京冬奥能成功举办。韩国外交部指出，崔正源重申首尔希望奥运会取得成功，但没有详细说明有关韩国是否席奥运会的讨论。

日前，韩国总统府先前曾表示，它不考虑参与美国主导的北京冬奥外交抵制行动，但也尚做出定论。中国外交部新闻发言人赵立坚23日在例行记者会上表示，希望中韩外交高层对话能加强沟通增进互信。

时机敏感

就在此次韩中举行外交对话前一周，韩国临时取消台湾行政院政务委员唐凤在首尔一场研讨会的线上演讲活动，引发双方外交争执。有分析认为韩国可能是顾虑到中国看法而做此决定，使得这次韩中会谈的时间点显得敏感。

台湾行政院政务委员唐凤原定12月16日参加一场韩国政府举办的线上会议并发表演讲，后来韩方临时取消邀约。台湾外交部周二（21日）表示，已经就此提出抗议。此前唐凤在美国线上民主峰会发言时，简报上出现的地图将中国大陆和台湾标为不同颜色，白宫曾将其视讯画面切断。

韩国外交部发言人崔泳杉同一天在回答记者有关取消邀约的问题时表示：「此举是综合考虑各种条件后作出的决定，韩方与台湾地区保持非官方务实交流的基本立场不变」。

韩国外交部官员接受韩联社访问时，并未正面回应23日韩中会谈中是否讨论到美中纠纷及台湾议题等，外交部新闻稿中也未提及相关内容。

双方一致认为首脑和高层交流对于双边关系发展至关重要，并商定疫情下以线上与线下形式继续保持战略沟通。韩国总统府一名官员则在22日指出，取消邀请是符合「我们的外交原则，而不是因为中国」。他向记者表示：「我们的立场仍然没有改变，我们将继续促进（与台湾）的非官方经济和文化关系」。

（韩联社、路透社、中央社）

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