发起魅力攻势 德国总理及部长访印度提升关系

德国总理肖尔茨周四启程前往新德里，开启三天的访印之行。他将和多位德国部长一起参加与印度的政府间磋商，并出席德国经济亚太会议。德国外交部表示，德国希望将与印度的战略伙伴关系提升到一个新的水平。

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周四晚（10月24日）抵达新德里。周五，他将和印度总理莫迪一道共同主持印度-德国第七次政府间磋商 (IGC)。

在德国政府上周通过"聚焦印度"文件之后，本次 IGC可能预示着印度和德国关系进入新时代。

德国驻印度大使阿克曼（Philipp Ackermann）表示，德国从未就任何其他国家发布过这样的文件。他说，"这是在政府间磋商前发出的一个明确的信号，德国政府已就印度政策达成了全面共识。"

德国外交部表示，"德国政府希望将自 2000 年以来确立的与印度关系的战略伙伴关系提升到一个新的水平。第一步措施将在下一次印度-德国政府间磋商中达成一致，"

印度外交部本周一在一份新闻稿中表示："两国领导人将举行双边会谈，讨论加强安全和防务合作、扩大人才流动机会、深化经济合作、绿色和可持续发展伙伴关系以及在新兴和战略技术领域的合作。"

庞大的德国商业代表团随行

和肖尔茨总理同行的还有德国防长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）。德国外交部长贝尔博克和教育部长施塔克-瓦青格辛格（）则分别从巴黎和基辅前往新德里。德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）和劳工部长海尔（Hubertus Heil）已于周四凌晨抵达新德里。随行的还有一个庞大的德国商业代表团。他们将出席周四晚开幕的德国经济亚太会议。据印度外交部的消息，近650名德国、印度以及其它国家的商界领袖和CEO将参加此次会议。

印度 - 汽车工业的未来市场 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

据报道，部长们将聚焦印度扩大"绿色氢"生产的雄心勃勃的计划，也将讨论有关吸引印度人才赴德的计划。上周，德国联邦内阁刚刚通过了吸引印度技术工人填补德国劳动力市场空缺的措施，包括简化印度技术劳工的签证申请，提高印度专业资格在德国的认可度等等。

超越中国 印度在德留学生数量登顶 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

加强军事合作

德国和印度是印太地区的防务合作伙伴。肖尔茨本周六将和外长贝尔博克以及防长皮斯托里乌斯一起，访问停靠在印度南部果阿邦7个月的两艘德国海军舰艇。它们访印的目的是参加联合演习，就在几周前，德国空军参加了印度首次举行的多国空中演习"力量之波"。

法新社报道说，德国国际与安全事务研究所 （SWP）高级研究员克里斯蒂安·瓦格纳（Christian Wagner）指出，近年来"（双方）更渴望加强军事合作，尤其是印度方面。"

不过，德国和印度在与俄罗斯的关系上存在分歧。德国坚定支持乌克兰，但莫迪政府在寻求与西方盟友建立更紧密的安全伙伴关系的同时，也与莫斯科保持了长期联系。莫迪本周出席了金砖国家峰会，并与俄罗斯总统普京拥抱。

印度总理10月22日在俄罗斯喀山参加金砖国家峰会 图像来源: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

克里斯蒂安·瓦格纳认为，在俄罗斯问题上的分歧不一定成为德国和印度更加紧密合作的障碍。他说，新德里有着"多极亚洲"的愿景，不希望看到一个"完全被削弱的俄罗斯"，而德国"自然希望支持印度对抗中国在印度洋日益增长的霸权野心"。他分析肖尔茨此行可能还会推动"支持印度减少对俄罗斯武器依赖"的努力。

（法新社、德新社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。