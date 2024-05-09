发视频被批“冷血”百度副总裁道歉离职

中国互联网巨头百度的公关副总裁璩静周四为自己在网络上发布争议视频道歉。她的抖音视频引发了中国网民批评百度冷血和辱骂式的企业文化，并导致该公司股价下跌。据悉，璩静已从百度公司离职。

（德国之声中文网）百度公关副总裁璩静5月9日在网上发帖，就短视频事件引发的风波道歉，表示"很多批评非常中肯，我深刻反思、虚心接受"。

五一长假期间，璩静的抖音账号5天发了4条短视频，迅速得到疯传，粉丝数涨到95万。她在视频中谈到自己在企业管理工作中的经验，并很不客气地抱怨："我为什么要考虑员工的家庭……我又不是她婆婆，我主要考虑的是她能不能在她的岗位，及时给我交付结果……"

视频中其他发言还有："员工闹分手提离职我秒批"；"我没有义务知道你是不是在哭"。她在另一则视频中不无得意地说，她记得给同事买礼物，却忘了儿子的生日。

璩静还自爆曾被员工写了300封举报信，并则称信中"大部分内容都是诽谤杜撰的"。璩静在来到百度前，曾在另一家科技大厂华为任公关事务副总裁。

“职场现状”

璩静在道歉贴文中表示，在发布短视频之前，她没有事先征求公司意见，"不符合相关流程，也不代表公司立场，特此澄清和道歉"。视频中很多"不妥不适之处，使外部对公司价值观和企业文化产生误解，造成了严重伤害"。

中文社交媒体上，很多人对璩静视频中的言论表示不齿，" 应该是真实的暴露了百度的价值观"；"冰山一角，职场现状"；"精致利己+冷血无情"；也有人认为："说的没问题啊，职场不相信眼泪，本来就没温情"；"她只是代表资本家说了实话"。还有人预言百度的公共形象将因这一事件崩塌。

舆论发酵之下，百度公司股价的确下跌。5月7日，百度港股、美股合计市值蒸发120亿人民币。

5月7日，璩静已清空了抖音号上的全部视频。璩静称，发短视频，"初心是想把工作做好，但心太急了，方法不当，给大家带来了不适和困扰。"

除了职场文化的残酷性，围绕此事件的网络争议还涉及买账号改名做短视频等涉嫌不正当获取流量的操作。

5月9日晚间，财新、澎湃新闻等媒体发消息称，从百度内部获悉，璩静已从公司离职。

百度总裁李彦宏（资料图）则曾赞赏“狼性”企业文化 图像来源: picture-alliance/dpa

被称为"大厂"的中国的互联网科技巨头长期以来一直被指责助长对员工有压榨性的企业文化。百度一直以其艰苦的工作环境而自豪，其创始人李彦宏在 2012 年写给员工的信中呼吁建立"狼性 "文化，以保持竞争力。

（综合报道）

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