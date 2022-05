发自地下掩体的TikTok视频：她的故事

(德国之声中文网)穿着印有“未来”字样的连帽衫,身在意大利米兰的瓦莱里娅·沙申诺克(Valeria Shashenok)对着视频通话的镜头向我们挥手。几周前,她来到了这里,一个意大利家庭收留了她。逃离乌克兰之前,她和父母曾在切尔尼戈夫的一个地下掩体里藏身。切尔尼戈夫是乌克兰北部城市,毗邻白俄罗斯和俄罗斯边界。

地下掩体里充满恐惧和无聊

接受德国之声采访的瓦莱里娅·沙申诺克回忆道: “我母亲(2月24日)走进我的房间,只说了一句话:‘瓦莱里娅,一枚炸弹击中了基辅,炸毁了一座房子!’。”

小时候的瓦莱里娅和母亲在家乡切尔尼戈夫

她和父母迅速做出反应:收拾起最重要东西,去了她父亲的一个旧地下办公室。过去,父亲在那栋楼里经营一家餐馆,不久前,他还对地下室做了装修,装置了淋浴、厕所,甚至还有一台健身器。在那里,瓦莱里娅度过了整整17天。这位20岁的年轻人回忆说:“那非常无聊。”但很幸运,她有Wi-Fi和手机。

TikTok和外部世界

沙申诺克属于Z世代,所谓的数字原生代( Digital Native ),与Instagram和TikTok(抖音)一起长大。社交媒体是她通向世界的窗口。现在,反过来了:全世界都想知道她的国家发生了什么。TikTok上流行着“Things that just make sense in …”,即,展示家中或城市里对他们有意义的不寻常的东西。

瓦莱里娅跟上该趋势,展示地下室的日常生活。她用辛辣的幽默,告诉了外界对她来说是有意义的事情。比如,用热风机吹头发、早餐是什么样子的;或者,在没有厨房的情况下如何准备syrniki这样的传统菜肴。她的视频引起巨大反响:现在,她拥有110万名追随者。她最成功的视频被点击4800多万次。

微妙的黑色幽默不仅在瓦莱里娅的视频中起着核心作用;战争爆发以来,乌克兰频道的梗图(Memes)也很流行。

瓦莱里娅表示,“我喜欢黑色幽默,它能帮助你度过荒谬的时光。幽默是我们乌克兰文化的一部分。乌克兰人真相信,战争很快会结束,我们会赢。他们想保持乐观,这是他们剩下的一切。” 她也因此开玩笑说,地下室的生活也有积极的一面,缺牛奶么,熬燕麦汁当牛奶喂养自己,相当健康。

这种幽默不仅表现在数字世界里,而且,也表现在现实世界中。例如,写有Русский военный корабль иди нахуй"(俄罗斯军舰,f***you)的广告牌出现在一些城市的街头。这一铿锵之言源自战争爆发后的最初几天。当时,驻守小蛇岛的乌克兰边防军被俄军命令投降。

逃往意大利

在地下躲避17天后,随着俄罗斯人的攻击日益猛烈,瓦莱里娅决定逃离——独自逃离。父母留在切尔尼戈夫。经波兰和德国,她抵达了意大利。数星期来,她居住在那里的一个意大利家庭里。

她和留在家乡的家人和朋友保持着联系。她每天都和家人通话——和母亲通话多,与父亲通话少。她告诉我们说,父亲“成天紧张,手足无措,在电话里,对我大喊大叫,不是因为他想骂我,而是因为他受不了了。他要疯了。”

沙申诺克的拍摄的切尔尼戈夫一栋被毁住宅楼

她仍定期和朋友安东交流。他也想逃离,但没成功。法律禁止18至60岁的男子离开该国。安东现已入伍,在军事单位任警卫。

3月底,她从母亲那里得知,她表弟被炸弹击中,伤重不治死亡。从小说俄语长大的瓦莱丽娅说:“我每天都问自己,俄罗斯在我的国家干了什么!普京说,要保护我们不受乌克兰政府的侵犯。什么?我们生活完美,我们不要俄罗斯的保护。”

未来计划

和所有同胞一样,她希望战争能尽快结束。终有一天她会回去:“我思念祖国。战争结束后,我想回去。”

本周起,她做巡回朗读。在《2月24日... 天空不再蔚蓝》一书中,她汇集了自己在俄罗斯军队入侵后拍摄的照片和经历。

她说:“我把这本书献给俄罗斯人,希望他们能了解他们的所作所为。” 然而, 她自己并不真信。她知道,有些人不想了解,有些人害怕说出反对意见。但她仍要继续下去——不仅是在TikTok和Instagram上。沙申诺克正和来自切尔尼戈夫的援助组织合作,望能通过她的名气为这座城市筹到重建资金。

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。