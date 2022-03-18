发自地下掩体的TikTok视频：她的故事

（德国之声中文网）穿着印有“未来”字样的连帽衫，身在意大利米兰的瓦莱里娅·沙申诺克（Valeria Shashenok）对着视频通话的镜头向我们挥手。几周前，她来到了这里，一个意大利家庭收留了她。逃离乌克兰之前，她和父母曾在切尔尼戈夫的一个地下掩体里藏身。切尔尼戈夫是乌克兰北部城市，毗邻白俄罗斯和俄罗斯边界。

地下掩体里充满恐惧和无聊

接受德国之声采访的瓦莱里娅·沙申诺克回忆道： “我母亲（2月24日）走进我的房间，只说了一句话：‘瓦莱里娅，一枚炸弹击中了基辅，炸毁了一座房子！’。”

小时候的瓦莱里娅和母亲在家乡切尔尼戈夫

她和父母迅速做出反应：收拾起最重要东西，去了她父亲的一个旧地下办公室。过去，父亲在那栋楼里经营一家餐馆，不久前，他还对地下室做了装修，装置了淋浴、厕所，甚至还有一台健身器。在那里，瓦莱里娅度过了整整17天。这位20岁的年轻人回忆说：“那非常无聊。”但很幸运，她有Wi-Fi和手机。

TikTok和外部世界

沙申诺克属于Z世代，所谓的数字原生代（ Digital Native ），与Instagram和TikTok（抖音）一起长大。社交媒体是她通向世界的窗口。现在，反过来了：全世界都想知道她的国家发生了什么。TikTok上流行着“Things that just make sense in …”，即，展示家中或城市里对他们有意义的不寻常的东西。

瓦莱里娅跟上该趋势，展示地下室的日常生活。她用辛辣的幽默，告诉了外界对她来说是有意义的事情。比如，用热风机吹头发、早餐是什么样子的；或者，在没有厨房的情况下如何准备syrniki这样的传统菜肴。她的视频引起巨大反响：现在，她拥有110万名追随者。她最成功的视频被点击4800多万次。

微妙的黑色幽默不仅在瓦莱里娅的视频中起着核心作用；战争爆发以来，乌克兰频道的梗图（Memes）也很流行。

瓦莱里娅表示，“我喜欢黑色幽默，它能帮助你度过荒谬的时光。幽默是我们乌克兰文化的一部分。乌克兰人真相信，战争很快会结束，我们会赢。他们想保持乐观，这是他们剩下的一切。” 她也因此开玩笑说，地下室的生活也有积极的一面，缺牛奶么，熬燕麦汁当牛奶喂养自己，相当健康。

这种幽默不仅表现在数字世界里，而且，也表现在现实世界中。例如，写有Русский военный корабль иди нахуй"（俄罗斯军舰，f***you）的广告牌出现在一些城市的街头。这一铿锵之言源自战争爆发后的最初几天。当时，驻守小蛇岛的乌克兰边防军被俄军命令投降。

逃往意大利

在地下躲避17天后，随着俄罗斯人的攻击日益猛烈，瓦莱里娅决定逃离——独自逃离。父母留在切尔尼戈夫。经波兰和德国，她抵达了意大利。数星期来，她居住在那里的一个意大利家庭里。

她和留在家乡的家人和朋友保持着联系。她每天都和家人通话——和母亲通话多，与父亲通话少。她告诉我们说，父亲“成天紧张，手足无措，在电话里，对我大喊大叫，不是因为他想骂我，而是因为他受不了了。他要疯了。”

沙申诺克的拍摄的切尔尼戈夫一栋被毁住宅楼

她仍定期和朋友安东交流。他也想逃离，但没成功。法律禁止18至60岁的男子离开该国。安东现已入伍，在军事单位任警卫。

3月底，她从母亲那里得知，她表弟被炸弹击中，伤重不治死亡。从小说俄语长大的瓦莱丽娅说：“我每天都问自己，俄罗斯在我的国家干了什么！普京说，要保护我们不受乌克兰政府的侵犯。什么？我们生活完美，我们不要俄罗斯的保护。”

未来计划

和所有同胞一样，她希望战争能尽快结束。终有一天她会回去：“我思念祖国。战争结束后，我想回去。”

本周起，她做巡回朗读。在《2月24日... 天空不再蔚蓝》一书中，她汇集了自己在俄罗斯军队入侵后拍摄的照片和经历。

她说：“我把这本书献给俄罗斯人，希望他们能了解他们的所作所为。” 然而， 她自己并不真信。她知道，有些人不想了解，有些人害怕说出反对意见。但她仍要继续下去——不仅是在TikTok和Instagram上。沙申诺克正和来自切尔尼戈夫的援助组织合作，望能通过她的名气为这座城市筹到重建资金。

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