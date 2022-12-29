发现机密文件 拜登面临司法调查

（德国之声中文网）美国总统拜登正面临司法调查，原因是他的法律团队在两个地方发现了政府机密文件，其中包括他住宅的车库。

1月12日，美国司法部长加兰（Merrick Garland）宣布任命赫尔（Robert Hur）作为特别检察官对此事件进行调查，这给拜登总统过去几个月的政治成功浇了一盆冷水。人们也因此将他与前任总统和未来可能再次竞选总统的共和党对手特朗普进行比较。

赫尔被任命为特别检察官

虽然发生在这两位总统身上的事件还不能完全相提并论，但是这场调查已经给80岁的拜登总统在2024年竞选连任投下了阴影。

已经发现了哪些文件？

第一批文件是拜登自己的法律团队在其前华盛顿智库办公室发现的，时间是11月2日，也就是中期选举前夕。

这些文件是奥巴马政府机密档案，当时拜登担任副总统。 拜登的特别顾问索伯（Richard Sauber）1月10日说，在华盛顿智库宾夕法尼亚大学拜登外交与全球事务中心使用过的办公室的上锁壁橱中，发现了“少量带有机密标记的文件”。

在回应这些文件的发现时，拜登说，他对在其旧办公室发现这些文件感到“惊讶”，但他不知道里面有什么。

随之而来的第二次发现让事情变得更加棘手。这一次的出事地点是拜登位于特拉华州威尔明顿市的住宅。索伯说，在总统的车库里又发现了“少量”此类文件。接着，在邻近的房间里又发现了一份文件。这些文件的日期也在拜登担任副总统期间。

据索伯说，这两次都是拜登的法律团队发现这些机密文件，并“立即报告”了司法部。

拜登曾在美国参议院任职六届，然后在奥巴马执政时担任了八年副总统。2020年第三次竞选总统，击败了共和党总统特朗普，入主白宫。

司法部长加兰任命赫尔担任准独立的特别检察官。赫尔曾在特朗普执政期间担任马里兰州的最高联邦检察官。 加兰说，赫尔将调查在此事件中“是否有任何个人或实体违反了法律”。

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