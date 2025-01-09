发现台湾：越来越多的德国学生来台就读

新冠疫情结束后，国际学生的留学往来重启。前往中国的欧美学生数量一直没能恢复到之前的水平，但来台湾的国际学生显著增加，尤其是来自德国的大学生。

（德国之声中文网）娜婷·劳宾格（Nadine Laubinger）来自德国，在国立台湾大学读国际企业管理已经快一个学期了。

在台大校园一角的“农场咖啡”，她向DW记者讲述了自己如何来到台湾。娜婷在德国的本科专业是现代东亚研究，外文主修中文。台北原本是她的“第二”选择，因为新冠疫情的关系无法去中国大陆，于是来到台湾。“最初来这里学习中文，非常喜欢台湾，所以决定在这里读硕士，同时也能继续学好中文，力求达到流利的水平。”

疫情之后，因各种原因改变了到中国留学计划的部分德国学生，选择了到台湾求学。不过在此之前，台湾对国际学生的吸引力也已明显增加。

根据德国国际学术交流中心（DAAD）统计数据，2023/24学年在台湾的德国学生有1421人。其中略高于一半是来台学习中文，仅有10%的在攻读学位，其余的是交换生。与之比较，2016年德国在台学生有1119人。

德国在台学生增加速度高于国际学生平均增幅（图为台大校园） 图像来源: Tang Mi/DW

根据DAAD北京办事处从中国教育部获得的数据，2022年在中国大陆的德国留学生有1787人。

德国在台生数量快速增加

DAAD台北办公室的主任董佩兰介绍说，去年台湾国际学生的年增率约为9.4%，而德国学生的增幅则有12.2%，大大高于平均。她认为德国学生喜欢台湾有很多的理由：

“例如说这边的社会是比较开放的，学术是自由的。相对而言，这边的生活品质也是挺高的，跟德国相较，台湾的生活费用是比较低的，生活便利性等方面也是他们所喜欢的。”

另一个变化是，来台湾的德国学生以往念汉学和工商管理的占多数，但近来尤其在交换学生中，有理工科背景的越来越多了。董佩兰分析，这与台湾半导体行业在国际的曝光度提高有关。“台积电在德国设厂，台湾的知名度越来越高，理工科方面的学生，愿意来台湾做交换或实习的比例就增加了。”

打造欧洲芯片自主未来 台积电德国厂动工 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

即将开始在台大转攻政治学硕士的娜婷告诉德国之声，这里的德国学生读学位的不多，但交换生很多。她注意到很多交换生读的是国际关系，“我想中国和台湾之间的紧张关系现在是一个关注的焦点，另外一些人就是想来亚洲做交换，而台湾是一个不错的选项。”

性价比高的生活品质

娜婷这样解释台湾对很多德国人有吸引力的地方：“因为这里气候温暖，而且在岛上可以做很多事情,户外运动比如徒步旅行、冲浪，潜水，很多学生会喜欢。而且很多台湾人讲英语，不会有太大的语言障碍。”

和大部分国际学生一样，娜婷十分享受台湾的舒适度。“在这里你完全不需要自己煮饭”，街头美食的价廉物美和随时可得，是很多德国人无法想象的。丰富的文化和社团活动，也让外国学生有认识当地社会、结交朋友的机会。

外国学生享受台湾的开放社会和便利生活 图像来源: Tang Mi/DW

谈到来台之前的考虑和担心，娜婷说：“我之前有点担心,这里学习会不会很难,因为听说在亚洲文化中,你必须非常刻苦。但开始之后发现并不是那么难，甚至比在德国要容易。一般来说在台湾进大学比较难，不过上课不会很难，在德国是反过来。”

而地缘政治的紧张和台海安全形势，并没有影响这位德国女生的选择。“我的朋友大多更担心遇到地震，而不是跟中国有关的政治安全形势变化。”

多元文化的魅力

董佩兰认为，台湾另一个比较特殊的地方，就是它的文化多元性，“因为它也融合了中国的、日本的 、当地的，所以对那些对这种多元文化有兴趣的德国学生来讲，也相当有吸引力。”

娜婷个人觉得，“台湾人非常友善，非常热心，乐于帮助人。在这里我也感觉很安全。我的台湾同学比较害羞，但通常如果你先跟他们交谈，他们也很喜欢跟你讲话,他们也很有兴趣认识外国人。我觉得，作为一个初来乍到的国际学生，在这里结识新朋友比在德国要容易。”

来自德国的娜婷在台湾读政治学硕士 图像来源: Tang Mi/DW

她的印象是，台湾希望吸引更多的国际学生。“或许也是因为他们没有正式的外交关系管道，所以想通过国际学生扩大交往。台湾为国际学生提供很多奖学金，比如学习一年华语的奖学金，包括了基本的生活费，是很不错的。”

读书、工作？

据董佩兰介绍，台湾的教育部、国科委等政府部门，还有DAAD这样的机构“都有一些合作计划、提供一些奖学金，吸引他们过来”。另外，德国跟台湾大学之间的交换和合作也很密切，而且这种交流“增加非常快”。

延申阅读: 交流岂能是单行道？德中学术交流之桥几近坍塌

德国国际学术交流中心每年组织在台湾的奖学金生交流聚会，听取他们的感受和经验。董佩兰表示，绝大多数学生的反馈都比较积极和满意。也有一些因此计划读完课程后在台湾找工作。

台湾的多元文化也吸引了许多国家的年轻人 图像来源: JAMESON WU/REUTERS

娜婷也有这样的打算，她希望在读完硕士后能留在台湾工作一段时间，但是鉴于台湾就业市场的情况并不乐观，有些担心工作机会不容易找到。而台湾的学业是否对今后的职业前途大有裨益，她也有些许存疑：“台湾的大学，即便是台大，在国际上毕竟不如北大清华那样有名。”

德国在台学生虽然增长很快，但在数量上排不上前列。目前数量最多的国际学生都来自东南亚，去年第一位是越南，有超过2.75万人，是其次印尼和马来西亚，均已过万。美国排在第十位，德国第13位。

© 2025年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。