发现南方大陆：库克船长的秘密航程

（德国之声中文网）根据十八世纪学者的理论，南半球存在一个未知的南方大陆。欧洲人将之视为与欧洲大陆相对应的地区，等待着北半球探险家的探索。当时的理论认为，地球在转动时需要平衡，所以欧洲大陆的另一边存在着平衡大陆。这是一种受到知识、冒险和对土地的渴求所驱动的假设。

大英帝国是第一个意欲探索这个传说大陆的国家，以填补地图上的空白。不仅如此，大英帝国还希望超越殖民对手葡萄牙、西班牙、荷兰及法国。因此，英国皇家学会及科学界在1768年催促海军部尽快行动。资深航海家兼制图师詹姆斯·库克（James Cook）因此被委以重任领导此次的探险航行。

库克的航海员生涯始于18世纪



此后的10年间，肩负使命的库克不断在海上航行。他的发现被载入史册：超过35个地理位置是以他的名字命名，太空上也有两处地点以库克为名。究竟成长经历平凡无奇的詹姆斯·库克是如何跻身史上最伟大的探险家行列的？

詹姆斯·库克何许人也？

从库克的出身实在难以预料到他后来的惊人成就。1728年，库克生于英国约克郡马顿。他的父亲是一名领日薪维生的农场工人。库克与众多兄弟姐妹在贫困的条件下成长。在父亲的雇主慷慨资助下，库克有幸能在村中的学校接受教育，学会阅读和写字。少年时的库克展现出优秀的学习能力，对一切新知充满好奇。

18岁时，库克在一艘运煤船上展开水手生涯。他在船上学会掌舵和辨认方位，并且逐渐爱上大海。几年后，库克被提拔为船长，他却转而投身皇家海军。他在几年内便证明了自己卓越的才能，能够绘制精细的地图。库克所制作的精准地图甚至帮助皇家海军取得许多军事成就。出身贫困的詹姆斯·库克成为英国海军中不可或缺的人物。与他同期的船员中，鲜少有人拥有和库克相当的知识和能力。

1768年8月26日，库克率领"奋进号"从普利茅斯向南方前进。当时船上有植物学家、制图员、动物研究人员等共94人，还有用于大规模探险的大量技术设备。

秘密任务

皇家学会正式任命的任务是观测金星凌日。库克须率船前往太平洋观测金星掠过太阳的天文现象。科学家希望利用相关数据更准确计算太阳与地球的距离。而最佳的观测地点位于大溪地。库克早已知道，这个位于南太平洋的岛屿天空蔚蓝，太阳在金星凌日的整个过程中都处于地平线上。1769年6月，库克利用四架望远镜成功完成金星任务。他接着展开航程中的秘密任务，即寻找传说中的未知南方大陆。

奋进号朝着当时的南纬40度航行。库克精准地定位船只方位，短短数月便抵达新西兰。虽然在150年前荷兰航海员就曾看见过新西兰陆地，但库克是第一个准确绘制全岛地图的人。他的测量及绘图近乎完美，直至20世纪50年代，许多船长仍使用库克版本的地图。

六个月后，奋进号继续向北前进，抵达当时被称为"新荷兰"的澳大利亚的海岸，展开了下一次的绘图挑战。库克的地图提供了南方并不存在"平衡大陆"的佐证，只有绝大部分被海水覆盖的南半球。

1770年4月，库克及其船员在一处谷湾登陆，并将之命名为"植物湾"（Botany Bay）。植物湾上存在许多当年的航海员们不认识的动植物，他们希望更进一步地探索，因此继续朝北航行至澳大利亚北端的占领岛（Possession Island）。库克单方面宣布该岛为大英帝国领土。

两种视角

尽管历史中詹姆斯·库克的生平充满着各种波澜壮阔的探险，但从英国人以及澳大利亚当地土著的角度出发，对库克的评价呈现两极。



库克率领奋进号在澳大利亚东岸发现玻璃屋山

当奋进号在返回英国后，库克成为人们心目中的英雄人物。英国国王乔治二世还亲自对库克表达祝贺。虽然这名大探险家并未发现南方大陆，但却为大英帝国占领了新国度。随后的几年里，英国船舰航向澳大利亚并建立了殖民地。在库克宣布该岛为英属领土的八年后，这片土地成为了英国的犯人流放地。而这一天至今仍是澳大利亚国庆日。

库克在他的日记中曾描述与当地土著格威盖尔人的初次相遇。一名格威盖尔人向他扔石块，部落中的男子对他们发动攻击，朝船员丢掷长矛。库克写道，英国人不得不开枪反击，这是一种紧急的正当防卫。

而在英国博物馆收录的一篇文章中，格威盖尔人代表谢纳·威廉斯（Dr. Shayne T. Williams）对库克一行人到来的描写却截然不同："如果从我们的角度来看同一场相遇，就会了解到，当时格威盖尔部落的两名男子积极履行对这个国家的精神义务，他们要保护国土免受眼前之人侵扰，这群人未经许可便停留在当地。在我们的文化中，不允许任何人在未经批准的情况下踏入另一个文化的土地。必须通过谈判才能获得相关批准。"

所以詹姆斯·库克违背了当地人的意愿，长驱直入并且侵略了他们的土地。

直至今日，库克的探索活动以及对当地原住民造成的影响一直存在争议。不过，库克的制图天赋和航海知识却是毋庸置疑的。