发“敌意信息”： 新加坡令社交平台屏蔽郭文贵相关帐号

新加坡政府周五（7月19日）要求Facebook、TikTok、YouTube等大型社交媒体平台屏蔽与中国商人郭文贵相关的账号，以制止其对新加坡的敌意宣传。郭文贵曾声称新加坡已是中共的“囊中之物”。

（德国之声中文网）新加坡政府认为，95个与郭文贵相关的社交媒体账号可能被用来发动针对新加坡的敌意信息宣传。该国内政部首次援引《防止外来干预（对应措施）法令》相关条文，向五个平台发出账号限制指示。

生活在美国的郭文贵是中国共产党的激烈批评者，并同美国右翼人士史蒂夫·班农（Steve Bannon）关系密切。本周二，纽约联邦法院对郭文贵被控欺诈一案做出判决，认定其诈骗客户超过10亿美元的罪名成立。他将面临数十年的监禁。

新加坡内政部星期五发布的文告称，在社媒平台X（前推特）、Facebook、Instagram、YouTube和TikTok上的92个账号，在2024年4月和5月间发布超过120个谈论新加坡领导层交棒的视频，这些账号协调一致声称新加坡已是外国势力的“囊中之物”，也指新加坡第四代领导人的推举过程有外国势力在幕后操纵。

涉嫌诈骗被捕 郭文贵庭上不认罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

当局调查发现，这92个账号与流亡美国的中国商人郭文贵，以及同他相关的“新中国联邦”（New Federal State of China）和“喜马拉雅监管公司”（Himalaya Supervisory Organization，简称HSO）属于同一个网络；另外三个社媒账号则属于HSO底下的新加坡分部。

新加坡内政部认为这95个社媒账号存在外来干预，在有必要维护公众利益的前提下，要求上述五个社媒平台采取所有合理步骤停止让本地用户接触这些账号。

“庞大的媒体网络”

郭文贵1970年出生于中国山东，自称白手起家成为富商。2014年，在一场商业纠纷和他的一名情报联系人被捕后，郭文贵逃离中国。

随后他开始在网上“爆料”中国高层的腐败，并批评中国政府和领导人，一度引起舆论极大关注，并吸引了大批粉丝和支持者。但外界无法核实他揭露的事情是否属实。2020年，郭文贵、郝海东、班农等人宣布成立“新中国联邦”，以推翻中共政权为目标。

郭文贵于2017年被北京贴上逃犯的标签。中国当局称郭犯有包括贿赂、绑架、诈骗、洗钱和强奸在内的至少19项重大罪行。当年，应北京的要求，国际刑警组织发布了逮捕郭文贵的“红色通缉令”。

这位神秘的中国富豪的商业活动也引起了美国司法机构的注意。联邦调查局于2023年3月在郭位于纽约曼哈顿的豪华公寓将其逮捕，指控他利用自己在网上的名气骗取了数千名投资者的钱财。本周法院宣判罪名成立。

新加坡内政部的声明提到，美国社交媒体分析公司Graphika在2021年的一项研究也显示，郭文贵是一个庞大且相互关联的实体媒体与社媒账户网络的核心，在多个平台上散播虚假信息。

因此新加坡政府“有理由相信郭文贵建立的网络有能力并可能利用这95个账号发动针对新加坡的敌意信息宣传”。郭文贵曾声称，今年4月黄遵宪接替李显龙出任新加坡新总理的权力交接过程，有外国势力为幕后推手。新加坡当地媒体认为，他指的就是中国。



（路透社、联合早报）

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