发推警告土耳其政治人物 网民挞伐中国大使

(德国之声中文网) 在两名土耳其反对党政治人物批评中国迫害新疆维吾尔人後，中国驻土耳其大使馆6日在推特上警告可能对这两名政治人物采取行动。随後，土耳其召见中国驻土耳其大使刘少宾，但并未向媒体透露会间的细节。

整起事件源自於土耳其反对党「友好党」领袖阿克谢涅恩 (Meral Aksener) 与土耳其首都安卡拉的市长亚瓦斯 (Mansur Yavas) 纷纷在4月5日的维吾尔人「巴仁乡起义」31周年纪念日在推特发文。其中，阿克谢涅恩在推文中写道：「我们不会对他们的迫害保持沉默。我们仍然感受到1990年大屠杀的痛苦。」

此後，中国大使馆6日在两则推文中，标注了阿克谢涅恩和亚瓦斯，除了为中国在新疆的政策辩护外，也强调中国保留做出回应的权利。中国大使馆写道：「中方坚决反对并强烈谴责任何个人或势力对中国主权和领土完整的挑战。」

该言论被视为对两名土耳其政治人物的威胁，随即在推特上引发土耳其网友强烈的反弹。其中一个用户Gökhan Özbek在该则推文下留言写道：「请清楚了解你权利的极限在哪。土耳其不是一个殖民地，中国也不是土耳其的殖民主。你不能如此公开威胁一个国家的公民。请遵守外交规范。」

另一名用户Ceyhun C. Canbazoğlu则是在中国大使馆的推文下写道：「你打算怎麽做？从家中带走土耳其政党领袖与市长吗？你们对维吾尔人所做的与犹太人所经历的一样...你不能因为土耳其政府保持沈默就威胁土耳其公民。」

还有一名用户在中国使馆的推文下方写道：「请了解你的身份，以大使馆的方式行事，而不是像黑手党一样。你不能在这片土地上威胁土耳其的人民。有一天，你会因为迫害而被追究责任。」

在土耳其有约4万名的维吾尔人，不少人在去年12月中国批准与土耳其的引渡条约後，批评土耳其政府对中国的态度，担心一旦土耳其正式通过该条约，他们会被遣返回中国。中国外长王毅上个月出访土耳其时，引发数百人在当地的中国使馆外抗议。

法新社写道，土耳其政府曾公开声援维吾尔人，但随着中国与土耳其的经济关系越来越紧密，土耳其政府便不再高调声援在新疆受迫害的维吾尔人。

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