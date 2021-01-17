发展新能源 中国掀起风电“抢装潮”

（德国之声中文网）虽然中国仍然在建设燃煤电厂，不过与此同时，风力发电和太阳能发电也得到了大力进展。财新网援引中国国家能源局发布的数据显示，2020年，风电能源快速增长。风电新增装机量飙升，达到7167万千瓦，同比大增178%。这一数字已超过此前三年装机量之和。

据彭博社报道，尤其是2020年最后几周，风能和太阳能的新增装机量大幅增加。数据如此之高，以至于分析师怀疑中国政府是否调整了其计算方式。不过招银国际证券分析师萧小川（Robin Xiao）表示，风能和太阳能补贴的截止日期是去年12月31日，一些项目因疫情而被推迟了几个月：“统计数字或囊括了没有全部完成并网的部分机组。”

《第一财经》援引厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示：“去年风电有点抢装的味道。” 有不愿透露姓名的风电企业一位高管对该媒体表示，风电装机容量在2020出现猛增的一个主要原因是，2021年中国将全面取消陆上风电和光伏的补贴，因此企业不得不加快在2020年底并网的速度。

2005年，中国作出到2020年将非化石能源占一次能源消费比重从6.8%提高到15%的发展目标。

德国电视一台报道指出，欧洲的风电设备制造商难以从这股能源转型潮中受益。根据德国联邦外贸与投资署(Germany Trade & Invest)的一项调查，中国风力发电市场几乎都是本地公司投资。该机构统计显示，2019年，中国十大风电设备制造商占据逾90%的市场份。仅中国金风、远景和明阳智慧这三家集团就占据新增风电装机市场62%的份额。中国十大风电设备制造商中有9家是国有或国有控股。

在国际上，中国供应商也是全球主要的供应商之一。德国电视一台指出，正如在太阳能行业的情况一样，中国在风电领域也有一个决定性的优势：工薪低。德国风电公司诺德克斯（Nordex）和瑞士瑞能集团(RePower)都曾抱怨表示，基于这个原因，这些中国公司提供的报价比西方竞争对手低15%到20%。

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