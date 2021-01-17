发展新能源 中国掀起风电“抢装潮”

北京正加紧推进能源供应结构调整。2020年中国风电新增装机量猛增，达到7167万千瓦，比2019年增加约178%。分析人士指出，掀起这波风电抢装热潮的一个主要原因是政府相关补贴去年年末到期。
（德国之声中文网）虽然中国仍然在建设燃煤电厂，不过与此同时，风力发电和太阳能发电也得到了大力进展。财新网援引中国国家能源局发布的数据显示，2020年，风电能源快速增长。风电新增装机量飙升，达到7167万千瓦，同比大增178%。这一数字已超过此前三年装机量之和。
据彭博社报道，尤其是2020年最后几周，风能和太阳能的新增装机量大幅增加。数据如此之高，以至于分析师怀疑中国政府是否调整了其计算方式。不过招银国际证券分析师萧小川（Robin Xiao）表示，风能和太阳能补贴的截止日期是去年12月31日，一些项目因疫情而被推迟了几个月：“统计数字或囊括了没有全部完成并网的部分机组。”
《第一财经》援引厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示：“去年风电有点抢装的味道。” 有不愿透露姓名的风电企业一位高管对该媒体表示，风电装机容量在2020出现猛增的一个主要原因是，2021年中国将全面取消陆上风电和光伏的补贴，因此企业不得不加快在2020年底并网的速度。
2005年，中国作出到2020年将非化石能源占一次能源消费比重从6.8%提高到15%的发展目标。
德国电视一台报道指出，欧洲的风电设备制造商难以从这股能源转型潮中受益。根据德国联邦外贸与投资署(Germany Trade & Invest)的一项调查，中国风力发电市场几乎都是本地公司投资。该机构统计显示，2019年，中国十大风电设备制造商占据逾90%的市场份。仅中国金风、远景和明阳智慧这三家集团就占据新增风电装机市场62%的份额。中国十大风电设备制造商中有9家是国有或国有控股。
在国际上，中国供应商也是全球主要的供应商之一。德国电视一台指出，正如在太阳能行业的情况一样，中国在风电领域也有一个决定性的优势：工薪低。德国风电公司诺德克斯（Nordex）和瑞士瑞能集团(RePower)都曾抱怨表示，基于这个原因，这些中国公司提供的报价比西方竞争对手低15%到20%。
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